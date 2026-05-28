La Diputación de Valencia cierra en Torrent las primeras jornadas provinciales de Inteligencia Artificial con 171 asistentes de 100 ayuntamientos

La Diputación de Valencia ha concluido en Torrent las tres jornadas participativas sobre Inteligencia Artificial aplicadas a la administración local, una iniciativa pionera que ha reunido durante tres días a 171 asistentes procedentes de 100 ayuntamientos de la provincia para analizar las oportunidades, retos y necesidades de implantación de la IA en los municipios valencianos.

Las jornadas, celebradas en la Sala Cívica del Antic Mercat de Torrent, han contado con la participación de alcaldes, concejales, habilitados nacionales, técnicos municipales y responsables de distintas áreas de gestión pública, convirtiendo a la capital de l’Horta Sud en el principal punto de encuentro provincial sobre innovación, transformación digital y modernización administrativa.

Del total de asistentes, han participado 20 alcaldes y concejales, 30 habilitados nacionales -entre secretarios e interventores-, 65 responsables y técnicos de informática, además de directivos y profesionales de distintas áreas municipales.

La iniciativa ha sido impulsada por la nueva área de Inteligencia Artificial de la Diputación de Valencia, dirigida por la diputada provincial de Gobierno Abierto e Integridad Institucional y alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, dentro de la nueva estrategia provincial para facilitar la adopción responsable y eficaz de la Inteligencia Artificial en las administraciones locales.

Jornadas IA en Torrent. / A.T.

Las sesiones han estado conducidas por Juan Pablo Peñarrubia, técnico del nuevo servicio de Inteligencia Artificial de la Diputación de Valencia, quien ha coordinado el desarrollo de los encuentros, las dinámicas participativas y los espacios de trabajo destinados a recoger las prioridades de los municipios.

Peñarrubia ha destacado que “desde el primer momento que hablé con Amparo, tuvo claro que lo más importante era escuchar primero a los ayuntamientos, conocer sus prioridades y recoger sus necesidades reales para diseñar el futuro plan de acción en materia de IA para 2026 y 2027”.

También ha subrayado “la gran participación e implicación de municipios de todos los tamaños en estas jornadas”, señalando que “todas las aportaciones y propuestas recogidas servirán para elaborar conclusiones ejecutivas y definir las futuras líneas de trabajo y apoyo de la Diputación de Valencia en Inteligencia Artificial”.

Gobernanza, formación y sostenibilidad: las claves de la revolución de la IA en los ayuntamientos valencianos

Durante las tres jornadas, organizadas según el tamaño de los ayuntamientos participantes -grandes, medianos y pequeños municipios-, se han analizado tanto posibles casos de uso de la Inteligencia Artificial como aspectos vinculados a la gobernanza, la organización interna y la sostenibilidad de su implantación en las administraciones públicas.

Entre las cuestiones abordadas destacan las necesidades formativas de los distintos perfiles municipales, especialmente técnicos informáticos, secretarios, interventores y cargos electos, así como las posibles líneas de asistencia y apoyo que podrá ofrecer la Diputación de Valencia a través de su nuevo departamento especializado en IA.

Asimismo, se han estudiado fórmulas para garantizar la viabilidad técnica, económica y organizativa de la implantación de la Inteligencia Artificial a medio y largo plazo en los ayuntamientos, con especial atención a los municipios con menor capacidad técnica y de recursos.

Implicación y cooperación

La diputada provincial y alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado ha agradecido “la implicación, cooperación y participación de los cargos electos y empleados públicos de toda la provincia en esta iniciativa”, destacando “la importancia de escuchar las inquietudes y prioridades reales de los ayuntamientos para construir una estrategia útil y verdaderamente municipalista en materia de Inteligencia Artificial”.

La diputada provincial ha valorado “la fructífera contribución realizada por los municipios durante estos tres días de trabajo”, señalando que las conclusiones extraídas “servirán para diseñar y priorizar las futuras acciones de la Diputación de Valencia en materia de IA”.

Folgado ha animado además a los ayuntamientos “a continuar implicados en esta línea de trabajo que puede mejorar notablemente el funcionamiento de las administraciones locales y la prestación de servicios a la ciudadanía”, subrayando que “la Inteligencia Artificial representa al mismo tiempo una gran oportunidad y un gran reto para los ayuntamientos de todos los tamaños y para todos los perfiles profesionales de la administración local”.

Asímismo, ha remarcado finalmente el compromiso de la Diputación de Valencia con la transformación digital de los municipios, materializado en la creación de un nuevo departamento específico de Inteligencia Artificial “con una clara vocación municipalista, de escucha activa y de acompañamiento permanente a los ayuntamientos”.

A partir de las conclusiones obtenidas en estas jornadas participativas, la Diputación de Valencia trabajará en las próximas semanas en el diseño de nuevas acciones, recursos y mecanismos de apoyo que se desarrollarán especialmente durante 2026 y 2027 para favorecer la adopción de la Inteligencia Artificial en los ayuntamientos valencianos. Entre ellas se contemplarán tanto soluciones concretas de uso como instrumentos de organización interna, gobernanza y acompañamiento técnico para las entidades locales.