Doce asociaciones feministas de l'Horta Sud convocan una vigilia en Albal por las víctimas de la violencia machista

El movimiento feminista de l'Horta Sud se une para una nueva acción de condena de la violencia de género. Doce asociaciones de mujeres, que forman parte de la plataforma Dones de l'Horta Sud, han organizan este viernes, 29 de mayo, a las 21 horas, una vigilia comarcal conjunta para mostrar su repulsa por los crímenes machistas contra las mujeres y sus hijas e hijos. Las vigilias contra la violencia machista nacieron también en Albal en el verano de 2024 por iniciativa de esta red de asociaciones feministas de l'Horta Sud y se extendieron, no solo en la Comunitat Valenciana, sino por toda España.

En 2025, el impacto de la Dana provocó que se redujera el número de puntos donde se celebró esta actividad. La propuesta de Dones de l'Horta Sud para 2026 es un gran encuentro conjunto en Albal, con carácter comarcal, en el que confluirán las doce entidades que integran esta plataforma y otros colectivos que quieran sumarse. Además del encendido de velas por las víctimas y la lectura de un manifiesto, la vigilia contará con la actuación del Cor Dona Veu. Participan en la vigilia el Col·lectiu per la Sororitat d'Albal, que es el anfitrión, además de Assemblea Feminista d'Alaquàs, Associació de Dones Carmelina Sánchez Cutillas de Alcàsser, Femení Plural de Aldaia, Dones Antares de Manises, Dones Progressistes de Massanassa, Dones Combatives de Paiporta, Dones de Picanya, Associació Casa de la Dona de Silla, Un Torrent de Dones, Col·lectiu Feminista Victòria Sau de Xirivella y Dones en Acció de Xirivella.

Cartel. / D.H.S.

“Tras la experiencia de dos años, queremos retomar con fuerza esta vigilia, que es muy necesaria, ya que cada día millones de mujeres en el mundo sufren violencia machista y muchas de ellas son asesinadas, igual que sus criaturas. Por ello, hemos hecho una apuesta comarcal y nos unimos todas las asociaciones porque juntas somos más fuertes”, explican en Dones de l'Horta Sud. Las doce entidades animan también al movimiento feminista de otros puntos a convocar este año y en las próximas semanas vigilias comarcales en las que la ciudadanía rechace de forma contundente la violencia machista Según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en lo que va de 2026, un total de 18 mujeres han sido víctimas de feminicidios y cuatro criaturas han perdido la vida a causa de la violencia vicaria, lo que sitúa la cifra global en 22, una de las más altas de los últimos años. Desde 2003, cuando comenzó a contabilizarse este tipo de violencia estructural, son 1.363 las mujeres asesinadas por violencia machista.