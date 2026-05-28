Ecologistas denuncian el "lavado de cara verde" del PAI de Alfafar que prevé construir 1.200 viviendas

El PAI de la Font Baixa de Alfafar, que prevé construir 1.200 viviendas en 36 torres de diferentes alturas sobre una superficie de huerta de 140.000 metros cuadrados de huerta, está siendo objeto de críticas por parte de colectivos ecologistas.

Acció Ecologista-Agró ha alertado del “lavado de cara verde” que el ayuntamiento ha hecho del proyecto de este ecobarrio, incluido en la nueva agenda urbana que aprobó el pleno, “para poder venderlo mejor a la ciudadanía”. “La imagen ahora es más verde y han escondido muchas de las torres, porque claro, después de las inundaciones hay que adaptar el marketing”, señalan, ya que ha incorporado algunas mejoras tras la dana con infraestructuras verdes y sistemas de laminación de agua, aparcamientos elevados y viviendas por encima de la cota alcanzada el 29 de octubre de 2024.

“Esta nueva imagen ha sido difundida con publicidad institucional, pagada por toda la ciudadanía, desde el ayuntamiento, uno de los principales interesados en la construcción, junto con la empresa promotora Grupo Bertolín”, señalan desde Agró.

El plano del desarrollo del PAI antes de la dana. / Levante-EMV

Refugio climático

Además, el colectivo denuncia que han convertido una parte de los terrenos en un parking “provisional”, además de depositar maquinaria y desechos en la zona y reclama “una huerta verde y cuidada y la red ancestral de acequias que canalizan el agua durante las inundaciones”. Además, apuestan porque la Font Baixa se convierta en un “refugio climático” necesario para la salud del vecindario de Alfafar, Sedaví y Llocnou de la Corona en las olas de calor del verano.

Esta propuesta va unida a la función que el terreno cumplió durante la dana del 29 de octubre para absorber parte del agua de la riada, que protegió al barrio La Fila y parte de Sedaví y Llocnou de la Corona. “Gracias a la Font Baixa, el edificio municipal de Tauleta, que fue el centro neurálgico de ayuda durante la catástrofe, pudo permanecer operativo, sin que le llegara el agua”. Por ello, proponen “reclasificar los terrenos como suelo no urbanizable” y aguardar en el cajón el proyecto urbanístico.

Compromís per Alfafar también ha hecho una propuesta en este sentido, para incluir esta superficie de terreno dentro de los parques inundables que proyecta la Generalitat Valenciana.

Novedades en el proyecto

Las principales mejoras que se han introducido en el proyecto residen principalmente en blindar el ecobarrio contra inundaciones. En este sentido, se ha elevado la cuota de los garajes 40 centímetros por encima del nivel de la riada y cuatro metros por arriba en la primera vivienda. Además, también contempla la recuperación del patrimonio y la construcción de tanques de tormenta y un lago inundable. El informe se ha remitido a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que dé el visto bueno.

Además, como ha apuntado el alcalde, Juan Ramón Adsuara, "se va a tasar el precio de la vivienda para crear oportunidades para los jóvenes de nuestro municipio".