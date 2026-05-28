Estudiantes de Paiporta crean un postre solidario para ayudar a los comercios afectados por la dana

Ante la adversidad, mejor un dulce. Es un poco la idea que envuelve el nuevo proyecto para ayudar a los comercios afectados por la dana, que consiste en en la creación de un nuevo postre que reinventa la coca y ha sido realizado por estudiantes. Se trata del proyecto Challenge LAB ‘Fent Persones’, una iniciativa promovida conjuntamente entre el Ayuntamiento de Paiporta, por medio de la concejalía de Economía, Empleo y Comercio y el IES La Sènia, con el apoyo institucional de la Mancomunitat de L’Horta Sud.

Una iniciativa, que surgió el año pasado tras la participación del alumnado del IES La Sènia en los talleres de “Emprén per la dana” y bajo la dirección general de FP. De esta colaboración surgió la ‘Jornada Semilla Paiporta’, donde se establecieron tres ejes principales: ‘Oficina de emergencias y reconstrucción’ a través de protocolos de seguridad, ‘Cultura y Ocio’, con servicios a la comunidad y eventos para jóvenes y ‘Comercios Resilientes’ para coordinar ayuda a los negocios y empresas locales.

Presentación del postre solidario en Paiporta. / A.P.

Dentro de esta última área se enmarca la propuesta ‘Un dolç per a L’Horta Sud’, un postre creado por el alumnado de la Escuela de Hoteleria del IES Guillem d’Alcalà de la Pobla de Farnals junto al IES La Sènia de Paiporta y cuyas comunidades educativas presentaron esta semana el proceso de creación y el significado de esta receta. La presentación tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, acudieron el alcalde Vicent Ciscar, la vicealcadesa, Marian Val, el concejal de Economía, Empleo y Comercio, José Antonio Redondo; el concejal de Administración General, Miguel Ángel Ortiz, el coordinador del proyecto Challenge LAB del IES La Sènia, Guillermo Jorques; y la docente del IES Guillem d’Alcalà, Belén Gutiérrez, así como varios miembros del gobierno municipal.

Apoyo a los jóvenes

Se trata de un dulce solidario que reinventa la tradicional ‘coca’ de calabaza, almendra y naranja, y que a su vez recupera la tradición de los antiguos hornos para visibilizar su papel dentro del tejido económico de L’Horta Sud. “Hemos orientado gran parte de la recuperación económica de Paiporta al apoyo de los jóvenes para facilitarles su acceso al mercado laboral, y también para reactivar la economía local por medio de los programas mixtos de formación y empleo, poniendo a disposición de los docentes, los recursos y medios necesarios para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles y haciendo del conocimiento, motor de transformación social”, destaca Vicent Ciscar, alcalde de Paiporta.

Para el concejal de Economía, Empleo y Comercio, José Antonio Redondo, “este proyecto une el valor del comercio de proximidad con nuevas fórmulas de emprendimiento local, para conectar de forma directa el conocimiento y talento que se desarrolla en los centros educativos. Promover así, la incorporación de estos perfiles a las empresas de nuestro entorno para lograr una mayor dinamización económica de cada sector”.

Guillermo Jorques, del IES LaSènia. / A.P.

Una valoración que comparte el concejal de Administración General, Miguel Ángel Ortiz, quien señala que "este programa está orientado a facilitar la accesibilidad a la formación profesional y a la empleabilidad de los jóvenes, con soluciones efectivas y prácticas que atienden las actuales necesidades de la reconstrucción en materia de emergencias, ciberseguridad o sostenibilidad y que nos permiten coordinar acciones y medios para tejer una red de alianzas entre los distintos centros participantes y municipios".

Showcooking el 15 de junio

Para dar a conocer el proyecto ‘Un dolç per a L’Horta Sud’ y el proceso de investigación y elaboración llevado a cabo por sus creadores, el próximo 15 de junio tendrá lugar un showcooking en el Mercado Municipal de Paiporta con el propio alumnado del IES La Sènia de Paiporta, y donde se repartirán 500 unidades de este postre.

Concejal de Comercio de Paiporta , José Antonio Redondo. / A.P.

Desde el IES la Sénia de Paiporta presentar el Challenge Lab ‘Fent Persones’ y que la candidatura fuera la tercera seleccionada entre las 13 finalistas de los 60 proyectos presentados, con una dotación de 60.000 euros entre los nueve centros participantes, “ha sido todo un reto, porque para el centro es primordial la aportación y el valor de la FP en la reconstrucción del municipio, porque dota al alumnado de herramientas para la empleabilidad y además lo hace partícipe en la reactivación del municipio. Así puede iniciar su proyecto de vida y de emprendimiento en Paiporta”, explica Guillermo Jorques, coordinador del proyecto Challenge LAB del IES La Sènia.

Dentro de los ciclos formativos previstos para el próximo año, y con el objetivo de conectar a los nuevos profesionales con las empresas del sector, se impulsará el Grado Medio en Comercio en Primer Curso el IES La Sènia, como primera vez en la comarca de L’Horta Sud, además de formación en Administración y Gestión.