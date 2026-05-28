Foios pedalea 24 horas por el cáncer metastásico

Foios celebra por tercero año consecutivo su Jornada de "Pedaleando 24 horas" por una buena causa. Y es que este año la solidaridad estará marcada por y para la causa benéfica de recaudar fondos en favor a la AECMM ( Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico.)

Según Emma García, regidora de Deportes, “este reto es para Foios muy importante porque tiene una participación en todos los sentidos muy grande, desde los ciclistas que participan, los que acompañan, los que aplauden y animan y los que colaboran; todo Foios se vuelca, pero el esfuerzo y la iniciativa promovida por el club ciclista de Foios y demás amigos es impresionante. Ángel Lerma, su presidente; el atleta Carlos Ruiz y demás compañeros, han hecho posible de nuevo que este reto sea una realidad”

Cartel. / A.F.

Un total de 500 kilómetros en 24 horas en bicicleta se dice pronto, pero todo vale la pena por la causa, además de proyectar actividades relacionadas con el deporte, salud y bienestar físico. García se siente muy orgullosa de Foios y de todos aquellos que se vuelcan al cien por cien.

En esta experiencia sobre la bicicleta quedan además impregnadas las emociones de los que “pedalean” y es que destacan que “se junta la emoción, las vistas de Foios en la madrugada, el esfuerzo físico, el compañerismo y amistad que se crea y que existe año tras año”.

Ruta

Este año la salida será desde la Casa dels Artillers a las 12 del medio día de este sábado y finalizará 24 horas después, o sea el domingo a las 12 del medio día en la Alameda ( plaza de España).

Desde la organización recuerdan que “cualquier persona puede participar en el reto realizando donaciones a través de la fundación Migranoderaena.org."

El clcub ciclista Foios. / S.R.

Para esta aventura habrá, además, actividades paralelas como música a cargo de Amics de la música tradicional Pepe Palau, la presentación de un proyecto de salud sexual y suelo pélvico para pacientes de cáncer de mama, a cargo de Cristina Tebar, y así como exhibición de gimnasia del grupo de mantenimiento que realiza el ayuntamiento y sorteo de regalos, o taller de risoterapia entre otros.

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Todo un evento deportivo donde Foios se vuelca y que ya es un referente a nivel comarcal.