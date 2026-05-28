Inversión de 475.000 euros en El Puig para mejorar la movilidad ciclista y la seguridad vial

El próximo 2 de junio es la fecha fijada para que el Ayuntamiento de El Puig abra los pliegos para licitar la ejecución de las obras de la futura red ciclista que conectará la estación de ferrocarril con la pasarela de la V-21 y que cuenta con un presupuesto de salida de cerca de 475.000 euros, de los que 50.000 van a cargo de las arcas municipales y el resto está subvencionado por el Ministerio de Transportes.

El alcalde, Marc Oriola, ha destacado la importancia de esta fase de licitación pública del proyecto que se ha bautizado como “El Puig Pedaleja”. "Con este proyecto en fase de licitación, El Puig de Santa Maria coge el impulso definitivo hacia un modelo de pueblo más verde, conectado y diseñado para las personas. Hablamos de una inversión muy potente de cerca de medio millón de euros que revertirá directamente en la seguridad viaria y en la calidad de vida de todo nuestro vecindario".

Un trazado de altas prestaciones y seguridad para el vecindario

El carril bici, diseñado por los servicios técnicos municipales, tendrá una anchura de 2,40 metros y será de doble sentido de circulación. El nuevo eje viario permitirá desplazarse de forma continua desde la estación de tren de Cercanías de Renfe, pasando por el parque Ayora y la calle Almenares hasta la pasarela con la V-21

Para garantizar una convivencia segura entre ciclistas, peatones y vehículos a motor, el trazado se integrará en las calzadas urbanas existentes, lo que requerirá la reconfiguración del sentido de la circulación de algunas calles concretas. Sobre esta reorganización, el teniente de alcalde, Vicent Porta, ha señalado que “el beneficio a largo plazo para la salud pública y la movilidad con bicicleta compensará con creces estos pequeños ajustes".

Aparcamientos inteligentes contra robos

Para facilitar la intermodalidad y responder a una demanda ciudadana clave, el proyecto incluye la instalación de dos módulos de aparcamiento cerrado y protegido en enclaves estratégicos: la estación de Renfe y el parque de l’Abraçada, con capacidad para 20 bicicletas cada uno.

Con la ejecución de esta obra, El Puig de Santa Maria se conectará en un futuro próximo con las redes ciclopeatonales de la Diputación de Valencia, facilitando la conexión directa con la estación de metro de Rafelbunyol y la red ciclista metropolitana que conecta con la ciudad de Valencia.

El proyecto está financiado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P., en el marco de la Primera Convocatoria de subvenciones a favor de Entidades Locales para el fomento del uso de la bicicleta a través de inversión en infraestructura ciclista. El presupuesto total de adjudicación autorizado por el órgano de contratación asciende exactamente a 475.090,69 euros, con el IVA incluido, de los cuales el Ayuntamiento aportará 50.000 euros.