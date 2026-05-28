El Ayuntamiento de Mislata asumirá las ayudas de la dana que la Generalitat negó al barrio

El Ayuntamiento de Mislata ha criticado que la Generalitat Valenciana haya dejado fuera de las ayudas vinculadas a la dana al barrio de la Avenida de la Paz, una decisión que el consistorio considera injustificada y que ahora asumirá el propio ayuntamiento para mejorar la igualdad de oportunidades en cuestión de movilidad.

Desde el gobierno municipal se ha señalado que esta exclusión supone una falta de sensibilidad hacia los vecinos y vecinas del barrio, que requieren de apoyo institucional para seguir avanzando en su mejora urbana y social. En este sentido, el alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha manifestado que “es indignante la hipocresía con la que el Partido Popular deja fuera de las ayudas a un barrio que necesita más atención, en el marco de unas ayudas que deberían llegar a todos los territorios afectados; pero Mislata asumirá el coste de regeneración y servicios para el barrio”.

Carlos Fernández Bielsa, durante su intervención en el Foro del Municipalismo. / Fernando Bustamante

A pesar de esta situación, el gobierno municipal ha reafirmado su compromiso firme con la transformación del barrio, recordando las múltiples actuaciones realizadas en los últimos años, así como las que está llevando a cabo en el marco del Plan de Regeneración urbanística gracias a los fondos estatales de ayuda tras la dana. Gracias a esta intervención se está llevando a cabo también la reurbanización de la calle Alaquàs, convertida desde hace unos años en una plaza peatonal que ha permitido recuperar espacio público para las personas.

Renovación juegos infantiles

Asimismo, se han renovado los juegos infantiles en distintos puntos como la Plaza Alaquàs y el parque junto al colegio, se ha instalado nuevo mobiliario urbano y se ha actuado sobre uno de los problemas históricos de la zona, como es el PAI del Paquillo, aprobado por el anterior equipo de gobierno, impulsando el desmantelamiento de asentamientos irregulares y el restablecimiento de la legalidad urbanística.

El consistorio también ha llevado a cabo mejoras en servicios básicos, como la instalación de un ecoparque fijo en la Avenida de Torrent, la incorporación de contenedores selectivos o trabajos de acondicionamiento para mejorar el aparcamiento y la circulación en la zona. A ello se suma el aumento de actividades en el centro cívico, la atención administrativa a la ciudadanía, así como el refuerzo de la seguridad con presencia policial.