Las playas de l'Horta abren la temporada de baño con servicios de vigilancia y accesibilidad reforzados

Las playas de l'Horta inician una nueva temporada de baño con la puesta en marcha progresiva de los servicios de vigilancia, limpieza, accesibilidad y seguridad. Municipios como El Puig, La Pobla de Farnals, Puçol y Alboraia ultiman estos días los dispositivos estivales con el objetivo de garantizar un litoral preparado para la llegada de residentes y visitantes.

La campaña de baño comienza de forma escalonada: durante mayo algunos servicios funcionan en fin de semana, mientras que a partir de junio la actividad se generaliza y las playas pasan a contar con todos los recursos operativos durante toda la semana.

Playa de Alboraia en una imagen de archivo. / A. Alboraia

Amplio operativo en Alboraia

Alboraia activa cada temporada uno de los operativos más amplios de la zona en las playas de La Patacona y Port Saplaya. El dispositivo incluye socorristas, patrones de embarcación y coordinación de Policía Local, que también informa diariamente del estado del mar y el color de las banderas.

El servicio de socorrismo comienza en mayo durante los fines de semana y se mantiene de forma diaria desde el 1 de junio hasta mediados de septiembre. Además, el municipio incorpora pasarelas, chiringuitos, postas sanitarias y servicios de accesibilidad como baños asistidos con sillas anfibias, para personas con diversidad funcional y acompañados por el equipo de socorrismo a través de una reserva por teléfono.

Las playas cuentan también con certificaciones de calidad turística y sostenibilidad, así como iniciativas como zonas sin humo, duchas municipales renovadas y sistemas de información sobre radiación ultravioleta.

Bañistas en la playa de Alboraia. / A. Alboraia

Servicios reforzados en El Puig

El Puig cuenta con un litoral de más de cuatro kilómetros que combina playas de arena y zonas pedregosas, además de dos paseos marítimos que conectan distintas áreas del municipio y con localidades vecinas.

Durante el verano, todas las playas disponen de servicios de vigilancia, asistencia sanitaria, instalaciones deportivas y zonas de ocio infantil. Además, algunas playas cuentan con puntos de accesibilidad para personas con movilidad reducida, así como transporte reforzado y servicios complementarios en las urbanizaciones costeras. La posta sanitaria ofrecerá sus servicios desde el 1 de junio, los fines de semana, y desde el 24 de junio hasta agosto todos los días. Y en el caso de septiembre solo fines de semana.

Una de las playas del Puig / A.P.

La Pobla de Farnals ratifica sus dos banderas azules

La Pobla de Farnals volverá a contar este verano con las banderas azules en las playas Norte y Pobla Marina, un distintivo que reconoce la calidad del agua, la seguridad y la correcta gestión ambiental del litoral. El municipio prevé iniciar la temporada de baño en junio con todos los servicios ya preparados para ofrecer una experiencia segura, inclusiva y de calidad.

Puçol, por su parte, revalida un año más la bandera azul, un reconocimiento que mantiene de forma continuada desde 2007. Su playa, de más de dos kilómetros de arena fina, se consolida como uno de los referentes de calidad turística del litoral de l’Horta, destacando por su accesibilidad y la gestión ambiental. El servicio de socorrismo, en este caso, comienza el 20 de junio. También cuenta con servicio de ayuda al baño a las personas con diversidad funciona gratuito y atendido por monitores que asiste al baño mediante sillas anfibias y elementos de flotación.