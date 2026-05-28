Premio de Aqualia al talento creativo de una niña de Albal

Aqualia, en colaboración con el Ayuntamiento de Albal, ha hecho entrega de su premio a la finalista del Concurso Digital Educativo Infantil que este año se convocó bajo el tema “Misión RegenerACCIÓN”, en torno a la web www.aqualiayods6.com, en el que han participado alumnos de 3º y 4º de Primaria de los colegios, a los que se enviaron posters, comics y las bases con las indicaciones necesarias para participar.

De los más de 9.300 participantes a nivel nacional, María Ríos Marí, se ha convertido en una de los 250 finalistas a nivel nacional. El premio lo ha recibido de la mano del alcalde, José Miguel Ferris y el responsable de Aqualia en el municipio, Rafael Garcia Monllor: una tarjeta regalo de 30 euros para material deportivo, una mochila y una botella de agua reutilizable.

Temática

En la edición de este año, los jóvenes artistas han tenido que demostrar su creatividad para combatir el avance de la desertificación por todo el planeta, encarnado en el villano “Desertus”, y pasar a la RegenerACCIÓN, recuperando las zonas dañadas con la ayuda de una buena gestión del ciclo integral del agua.Los representantes municipales y el responsable de Aqualia han felicitado a María Rios Marí y han animado a todos los alumnos a realizar un uso responsable del agua “para plantar cara al cambio climático” y a trasladar estas conductas al resto de la familia.

En marcha la edición de este año del Concurso

Ahora los alumnos de Albal ya pueden participar en la nueva edición del Concurso Digital Educativo Infantil de Aqualia, a través de la web www.aqualiayods6.com. Pueden participar a todos los niños y niñas que cursen 3º, 4º y, por primera vez, también los de 5º de Primaria.

En esta ocasión, los jóvenes artistas viajarán al pasado para mejorar el futuro del planeta. Bajo el lema “Los Guardianes Sostenibles en el misterio del hilo azul”, el certamen propone una aventura por las antiguas civilizaciones para conocer la evolución del cuidado y la gestión del agua a lo largo de la historia e intentar resolver el misterio de la escasez actual del recurso.