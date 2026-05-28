Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaRosco PasapalabraJuicio Rafa MirAEMET temperatura ValenciaCostco PaternaSanciones profesores PAUFestival de les Arts
instagramlinkedin

Medio ambiente

Premio de Aqualia al talento creativo de una niña de Albal

María Ríos Marí ha resultado finalista del Concurso Digital Educativo, entre más de 9.300 participantes de toda España

María Ríos recibe el premio de manos del alcalde y el responsable de Aqualia.

María Ríos recibe el premio de manos del alcalde y el responsable de Aqualia. / A. A.

Redacción Levante-EMV

Albal

Aqualia, en colaboración con el Ayuntamiento de Albal, ha hecho entrega de su premio a la finalista del Concurso Digital Educativo Infantil que este año se convocó bajo el tema “Misión RegenerACCIÓN”, en torno a la web www.aqualiayods6.com, en el que han participado alumnos de 3º y 4º de Primaria de los colegios, a los que se enviaron posters, comics y las bases con las indicaciones necesarias para participar.

De los más de 9.300 participantes a nivel nacional, María Ríos Marí, se ha convertido en una de los 250 finalistas a nivel nacional. El premio lo ha recibido de la mano del alcalde, José Miguel Ferris y el responsable de Aqualia en el municipio, Rafael Garcia Monllor: una tarjeta regalo de 30 euros para material deportivo, una mochila y una botella de agua reutilizable.

Temática

En la edición de este año, los jóvenes artistas han tenido que demostrar su creatividad para combatir el avance de la desertificación por todo el planeta, encarnado en el villano “Desertus”, y pasar a la RegenerACCIÓN, recuperando las zonas dañadas con la ayuda de una buena gestión del ciclo integral del agua.Los representantes municipales y el responsable de Aqualia han felicitado a María Rios Marí y han animado a todos los alumnos a realizar un uso responsable del agua “para plantar cara al cambio climático” y a trasladar estas conductas al resto de la familia.

En marcha la edición de este año del Concurso

Ahora los alumnos de Albal ya pueden participar en la nueva edición del Concurso Digital Educativo Infantil de Aqualia, a través de la web www.aqualiayods6.com. Pueden participar a todos los niños y niñas que cursen 3º, 4º y, por primera vez, también los de 5º de Primaria.

Noticias relacionadas y más

En esta ocasión, los jóvenes artistas viajarán al pasado para mejorar el futuro del planeta. Bajo el lema “Los Guardianes Sostenibles en el misterio del hilo azul”, el certamen propone una aventura por las antiguas civilizaciones para conocer la evolución del cuidado y la gestión del agua a lo largo de la historia e intentar resolver el misterio de la escasez actual del recurso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. Conselleria acepta reunirse con los directores de centros: “Estamos absolutamente sobrepasados”
  3. Los dueños de pisos bajan los precios ante la dificultad para venderlos
  4. Pérez Llorca anuncia un presupuesto de 'casi 8.000 millones' para Educación y señala que la huelga 'ya no tiene sentido
  5. Costco inicia las obras del futuro hipermercado en Paterna que prevé abrir a finales de 2027
  6. La mayoría sindical rechaza la última propuesta de Educación, que califica de 'insuficiente' en las ratios y salarios, además de 'una burla' al valenciano
  7. La retirada oficial de CSIF del apoyo a la huelga da la puntilla a la unidad sindical
  8. La negociación educativa se desgasta un poco más: avanza en burocracia, pero se atasca en ratios

Premio de Aqualia al talento creativo de una niña de Albal

Premio de Aqualia al talento creativo de una niña de Albal

Oliva acoge la charla de Sergi Durbà sobre cultura, lengua y patrimonio a través de la pilota

Oliva acoge la charla de Sergi Durbà sobre cultura, lengua y patrimonio a través de la pilota

Las playas de la Safor están listas para recibir a los primeros bañistas pero no todas tienen aún servicio de socorrismo

Las playas de la Safor están listas para recibir a los primeros bañistas pero no todas tienen aún servicio de socorrismo

La gira por el 150 aniversario del Festival de Bayreuth hará parada en el Palau de la Música

La gira por el 150 aniversario del Festival de Bayreuth hará parada en el Palau de la Música

ICFC factura más de 237 millones y afianza su posición como 'hub' europeo de helados de Ferrero

ICFC factura más de 237 millones y afianza su posición como 'hub' europeo de helados de Ferrero

La Feria de Empleo de la Canal reúne a 350 personas y 25 empresas en Navarrés

La Feria de Empleo de la Canal reúne a 350 personas y 25 empresas en Navarrés

Torrent acoge la presentación de la nueva plataforma de la Generalitat para monitorizar en tiempo real la calidad del aire

Torrent acoge la presentación de la nueva plataforma de la Generalitat para monitorizar en tiempo real la calidad del aire

Rafelbunyol aprueba el mayor presupuesto de su historia

Rafelbunyol aprueba el mayor presupuesto de su historia
Tracking Pixel Contents