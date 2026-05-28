Cuentas
Rafelbunyol aprueba el mayor presupuesto de su historia
Este presupuesto que asciende a 15, 3 millones de euros y que incluye un Plan de Inversiones de casi 4 millones
El Ayuntamiento de Rafelbunyol aprobó ayer, en pleno extraordinario, el Presupuesto General de 2026, así como el Plan Estratégico de Inversiones “Rafelbunyol Avanza 2026–2029”. Una hoja de ruta que marcará el desarrollo del municipio durante los próximos años.
El presupuesto municipal para 2026 asciende a 15.291.204,95 euros e incluye un importante refuerzo de la estructura municipal y de los servicios públicos, convirtiéndose así en el mayor presupuesto de la historia del municipio.
“Rafelbunyol travesía uno de los momentos de mayor transformación, modernización y capacidad inversora de su historia reciente. El municipio ha superado por primera vez los 10.000 habitantes, un cambio de dimensión que obliga a planificar el futuro y pensar en grande” intervino el alcalde, Fran López durante la sesión plenaria.
Una apuesta estratégica por la inversión y la transformación del municipio
Rafelbunyol avanza
Las cuentas municipales incorporan una operación financiera de 3,9 millones de euros de “Rafelbunyol avanza” destinada íntegramente a inversiones estratégicas.
“Rafelbunyol está ejecutando simultáneamente el mayor proceso inversor de su historia contemporánea. Un préstamo para construir futuro, modernizar infraestructuras y preparar la ciudad para la década próxima” afirmó el alcalde. Entre las principales actuaciones incluidas en esta estrategia destacan: el nuevo Centro de Salud, el Centro de Día, el Plan de Barrios, el nuevo CEIP Virgen de Miracle, las inversiones industriales, la digitalización del ciclo integral del agua, actuaciones de regeneración urbana, proyectos energéticos y de sostenibilidad, mejoras en infraestructuras deportivas y educativas, y nuevas actuaciones de modernización urbana.
Una estrategia global de ciudad orientada a consolidar un modelo de municipio más moderno, verde, sostenible, innovador y cohesionado que tiene como objetivos prioritarios: ejecutar la mayor inversión pública de la historia del municipio, reforzar la cohesión social, impulsar la movilidad sostenible, acelerar la transición energética, modernizar infraestructuras, y consolidar el posicionamiento metropolitano de Rafelbunyol. “El futuro no llega por casualidad. El futuro se planifica. Estos presupuestos no solo hablan de números, sino de ciudad, de futuro y de una idea muy clara: que Rafelbunyol ha decidido avanzar” defendió Fran López.
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