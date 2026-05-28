Torrent acoge la presentación de la nueva plataforma de la Generalitat para monitorizar en tiempo real la calidad del aire

La Casa de la Cultura de Torrent ha acogido esta jueves la jornada informativa “RespirEU. Proyecto PICA: Impulsando la Calidad del Aire”, una sesión impulsada por la Generalitat Valenciana para dar a conocer la Plataforma Integral de Control Ambiental, una herramienta tecnológica destinada a modernizar la vigilancia, gestión y comunicación de la calidad del aire en la Comunitat Valenciana.

El acto ha contado con la participación del concejal del Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrent, José Gozalvo y el jefe de apoyo técnicoa la Dirección General de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana, Julio Sanchís, junto a representantes de la Generalitat Valenciana, así como técnicos, profesionales, asociaciones y vecinos.

La jornada ha permitido explicar los objetivos, funcionamiento y alcance de PICA, una plataforma que centraliza, administra y permite visualizar toda la información relativa a la calidad del aire en la Generalitat Valenciana, facilitando una gestión más ágil, interoperable y eficaz de los datos ambientales. Según la presentación técnica, PICA responde a la necesidad de transformar tecnológicamente los sistemas anteriores, que no resultaban operativos para la enorme cantidad de datos gestionados ni eran suficientemente escalables para nuevas necesidades o integraciones con aplicaciones, empresas y unidades organizativas.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo. / A. T.

Una plataforma para anticiparse, informar mejor y proteger la salud

Durante la ponencia conjunta de Vicents Descals, Subdirector de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) y Francisco Javier González, Jefe del Servicio de Protección de la Atmósfera de la Consellería de Medio Ambiente, han explicado que PICA permite integrar sensores automáticos, datos manuales de laboratorio, procesos de validación, alarmas de superación, mapas geolocalizados, cuadros de mando, generación automática de informes y cálculo del Índice de Calidad del Aire. El objetivo es reforzar la vigilancia ambiental, mejorar la trazabilidad de los datos y facilitar la toma de decisiones ante posibles episodios de contaminación.

La plataforma trabaja sobre una red de 83 estaciones activas de calidad del aire en la Comunitat Valenciana, de las cuales 56 son propiedad de la Generalitat Valenciana —52 fijas y 4 móviles— y otras 27 pertenecen a ayuntamientos y entidades públicas y privadas integradas en el sistema. Estas estaciones permiten medir contaminantes como dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, ozono, partículas PM10 y PM2,5, monóxido de carbono, dióxido de azufre, benceno, tolueno y xileno, además de variables meteorológicas.

El sistema también permite remitir información al Ministerio, conectar con el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, alimentar la aplicación móvil GVA Aire y desarrollar un portal web desde el que la ciudadanía podrá consultar datos actuales e históricos de las estaciones activas e inactivas, conocer la evolución de los principales contaminantes y acceder a información ambiental de forma más transparente.

Los asistentes a la presentación. / A. T.

A través de la app GVA Aire, los usuarios pueden consultar en tiempo real el Índice de Calidad del Aire y el estado de los distintos contaminantes medidos en cada estación de la Comunitat Valenciana, mientras que el portal web oficial https://rvvcca.pica.gva.es/ permitirá acceder a mapas, informes y datos históricos de toda la red autonómica de vigilancia ambiental.

Además, PICA incorpora funcionalidades vinculadas al control de emisiones industriales y a GAUMA, el sistema de gestión de autorizaciones medioambientales, lo que permite registrar información, historificar condiciones de autorización, generar avisos y consultar datos en tiempo real para una gestión ambiental más avanzada.

Torrent, punto de encuentro para la innovación ambiental

La jornada celebrada en Torrent ha incluido una ponencia conjunta entre el área de Calidad Ambiental y la DGTIC -Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones—, así como una demostración vinculada a la estación de medición de Torrent, acercando a los asistentes el funcionamiento práctico de los sistemas de control ambiental y su utilidad para las administraciones públicas y para la ciudadanía.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha destacado durante su intervención que “es un honor que Torrent acoja esta jornada de presentación de un proyecto innovador que sitúa a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de la gestión ambiental y de la digitalización aplicada al bienestar de las personas”.

Gozalvo ha subrayado que “hablar de calidad del aire es hablar de salud, de sostenibilidad, de calidad de vida y también de responsabilidad pública”, y ha añadido que “las administraciones debemos ser capaces de utilizar la tecnología y la innovación para anticiparnos a los problemas, tomar decisiones con rigor y ofrecer a la ciudadanía información transparente y útil”.

Una de las intervenciones para explicar el proyecto. / A. T.

En este sentido, el concejal ha puesto en valor que PICA representa “una herramienta moderna, avanzada y coordinada que permitirá monitorizar en tiempo real la calidad del aire en toda la Comunitat Valenciana a través de una plataforma informática unificada”, destacando que se trata de “un sistema que integra sensores, laboratorios, análisis de datos, mapas geolocalizados, cuadros de mando y alertas automáticas para mejorar la capacidad de respuesta ante episodios de contaminación y reforzar la protección de la salud pública”.

Tecnología, fondos europeos y servicio público

El proyecto PICA cuenta con financiación europea FEDER 2021-2027, por un importe de 2,2 millones de euros (con un retorno del 60%) y representa una apuesta por la digitalización, la interoperabilidad y el gobierno del dato aplicado a la protección ambiental. La Generalitat ha presentado esta plataforma como una herramienta capaz de monitorizar la calidad del aire en tiempo real gracias a más de 42 millones de mediciones anuales y una inversión superior a los dos millones de euros financiada por la Unión Europea.

José Gozalvo ha remarcado que “este proyecto supone un ejemplo claro de cómo los fondos europeos pueden transformarse en herramientas reales al servicio de las personas”, y ha señalado que “las ciudades del presente y del futuro deben avanzar hacia modelos más inteligentes, sostenibles y resilientes, y eso solo es posible si existe coordinación entre administraciones, cooperación técnica y compromiso institucional”.

El edil también ha recordado la importancia de disponer de sistemas de monitorización y análisis en tiempo real ante situaciones extraordinarias. En este sentido, la propia presentación técnica de PICA recoge que, gracias a las unidades móviles desplegadas en las zonas más afectadas por la dana, se pudo monitorizar en tiempo real el riesgo por partículas en suspensión y proporcionar medidas de precaución a la ciudadanía, lo que ha motivado la instalación de nuevas estaciones permanentes en estas ubicaciones.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha valorado la celebración de esta jornada en la ciudad como “una muestra más del papel que Torrent está desempeñando como espacio de encuentro para la innovación, la sostenibilidad y la transformación de los servicios públicos”, y ha agradecido a la Generalitat Valenciana “haber elegido Torrent para presentar una herramienta tan importante para el futuro ambiental de nuestros municipios”.

Folgado ha señalado que “la calidad del aire es una cuestión directamente vinculada a la salud y al bienestar de las personas”, destacando que “proyectos como PICA demuestran que la tecnología, cuando se pone al servicio de la ciudadanía, puede ayudarnos a prevenir, informar mejor, actuar con mayor rapidez y tomar decisiones basadas en datos fiables”, al tiempo que ha subrayado que “la colaboración entre administraciones es fundamental para avanzar hacia ciudades más saludables, más sostenibles y mejor preparadas ante los retos climáticos y ambientales”.

Con la celebración de esta jornada, Torrent refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la colaboración institucional, acogiendo una iniciativa que une administración pública, ciencia, tecnología y salud ambiental para avanzar hacia una Comunitat Valenciana más preparada, más transparente y más comprometida con la calidad de vida de las personas.