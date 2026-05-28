Una modificación urbanística permitirá habilitar solares abandonados como aparcamiento en Xirivella
La medida busca dar respuesta a la escasez de plazas de aparcamiento en el municipio y aprovechar espacios en desuso
El Ayuntamiento de Xirivellallevará al próximo pleno la aprobación inicial de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá habilitar, de forma provisional, solares públicos y privados como zonas de aparcamiento. Una medida pensada para dar respuesta a uno de los principales problemas del municipio: la falta de plazas para estacionar.
Actualmente, la normativa urbanística vigente no permite destinar este tipo de espacios a aparcamientos provisionales si no están expresamente previstos en el planeamiento. Con esta modificación, el ayuntamiento podrá abrir la puerta a futuros acuerdos y convenios con propietarios de solares privados en desuso o abandonados para acondicionarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía.
Se trata, por tanto, de un primer paso urbanístico imprescindible para poder transformar espacios vacíos y sin actividad en nuevas bolsas de aparcamiento que ayuden a aliviar la presión existente en muchos barrios del municipio.
La propuesta nace también en el contexto de las necesidades detectadas tras la dana, donde muchos espacios tuvieron que utilizarse de manera urgente para acopio de materiales, maquinaria o apoyo a las tareas de reconstrucción. A partir de esa experiencia, el ayuntamiento considera necesario adaptar la normativa urbanística para poder responder con más agilidad a situaciones excepcionales y, al mismo tiempo, aprovechar solares infrautilizados para mejorar el día a día de los vecinos y vecinas.
La modificación plantea que estos usos tengan siempre carácter temporal o provisional, sin alterar la calificación urbanística de los terrenos, y permitirá actuar tanto en parcelas públicas como privadas mediante acuerdos específicos.
Soluciones reales
La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha señalado que “sabemos que el aparcamiento es una de las preocupaciones diarias de muchos vecinos y vecinas. Esta modificación nos permitirá empezar a buscar soluciones reales y aprovechar espacios que hoy están abandonados o sin uso para convertirlos en nuevas zonas de estacionamiento”.
“Es una medida práctica y útil que nos da herramientas para seguir mejorando Xirivella y responder a necesidades reales de la ciudadanía”, ha añadido.
Tras su aprobación inicial en pleno, la modificación continuará con su tramitación administrativa y el correspondiente periodo de exposición pública.
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