Albal recupera el Parque de la Florida: nuevas atracciones, accesibilidad y refugio climático

El Parque de la Florida de Albal ya está listo para su uso, tras los trabajos de reconstrucción del ayuntamiento, realizados por Tragsatec, dentro de las actuaciones financiadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El recinto sufrió graves daños durante la barrancada del 29 de octubre de 2024, que afectó de manera significativa tanto a las zonas verdes como a las áreas de uso infantil y a los accesos.

La inversión de los trabajos ha superado los 350.000 euros y ha permitido renovar por completo este espacio público con instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades de todos los niños y niñas del municipio. El recinto "Urban zoo" está inspirado en los animales que protagonizan este espacio y ponen su imagen a los juegos.

La entrada al parque de La Florida. / A. A. / LEV

Mejoras en el recinto

Entre las mejoras realizadas destacan la incorporación de nuevas atracciones infantiles innovadoras y especialmente atractivas, así como la instalación de un nuevo juego adaptado para menores con diversidad funcional, reforzando así el carácter inclusivo del parque.

Los trabajos también han contemplado la renovación del pavimento, la mejora de la accesibilidad, la instalación de nuevos bancos y una nueva fuente, además de la recuperación y ampliación de las zonas verdes. Asimismo, se ha incrementado la superficie de sombra mediante nuevo arbolado, convirtiendo este espacio en un refugio climático preparado para hacer frente a las altas temperaturas que ya se registran en el territorio.

Uno de los juegos infantiles del recinto. / A. A. / LEV

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha destacado la importancia de esta reapertura para el municipio y ha señalado que “esperamos que el Parque de La Florida sea un punto de encuentro y convivencia para muchas familias y sirva para dinamizar la zona”.

Otros proyectos de reconstrucción

Asimismo, el primer edil ha subrayado que esta actuación supone “el primero de los grandes proyectos de reconstrucción”, avanzando que próximamente continuarán las intervenciones en el resto de parques y zonas verdes afectadas por la dana, así como en la plaza de Fontilles, “cuyas obras comenzarán en breve para convertirla en otra zona de recreo para niños y familias”.

El recinto con los juegos infantiles. / A. A. / LEV

Ferris también ha recordado que continúan avanzando otras actuaciones de recuperación de infraestructuras municipales afectadas por la dana, entre ellas las obras de reconstrucción del Juzgado de Paz y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que “en breve volverán a estar al servicio de la ciudadanía”.

La intervención forma parte del conjunto de actuaciones impulsadas para recuperar las infraestructuras municipales dañadas por la dana y devolver a los vecinos y vecinas espacios públicos esenciales para la convivencia y el ocio.

Con la reapertura del Parque de la Florida, el Ayuntamiento de Albal continúa avanzando en la recuperación de los espacios afectados y reafirma su compromiso con la mejora de los servicios y equipamientos públicos del municipio.