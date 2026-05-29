Aldaia reclama un autobús lanzadera para el barrio del Cristo que beneficiará a 37.000 habitantes

El transporte público sigue siendo una prioridad en Aldaia que se vio reflejada en la aprobación en la última sesión plenaria por unanimidad de una declaración institucional, propuesta por el grupo municipal socialista, a favor de la implantación de un autobús lanzadera que conecte el Barrio del Cristo y que beneficiará a 37.000 habitantes. El municipio alude a una desigualdad territorial con Xirivella que, con 32.000 habitantes, sí que dispone de este servicio.

Según explican en el documento, el Ayuntamiento ha mantenido varias reuniones con la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) durante los últimos meses, con el objetivo de garantizar una solución de “movilidad justa, eficiente y en igualdad de condiciones para la ciudadanía de Aldaia y el Barrio de Cristo”, como señalan en el documento.

Conexión con la estación de Faitanar

Los dos núcleos poblacionales presentan necesidades específicas de conexión con la red de transporte metropolitano que requieren “una respuesta adecuada por parte de las administraciones competentes”. Una de las acciones a implementar sería un servicio lanzadera mediante autobuses de tracción eléctrica, similar al existente en Xirivella, que asegurara el acceso efectivo a la red de Metrovalencia a través de la estación de Faitanar.

Esta propuesta, en principio, “garantizaba niveles equivalentes de calidad, frecuencia, puntualidad, accesibilidad e integración tarifaria a los otros municipios de nuestro entorno, sin suponer ningún sobrecoste para las personas usuarias ni para el propio ayuntamiento”.

Propuesta de la ATMV

Sin embargo, la propuesta finalmente presentada por ATMV “dista sustancialmente de los compromisos adquiridos”. En este sentido, explican que el recorrido planteado únicamente da servicio a una parte del núcleo poblacional y las frecuencias previstas, superiores a los 35 minutos, “no garantizan un servicio eficaz ni competitivo”. “Esta situación no solo empeora las frecuencias actuales, sino que impide asegurar la igualdad de condiciones respecto a otros municipios del área metropolitana”, advierten.

Reclamación

“Resulta especialmente preocupante que, mientras Xirivella —con aproximadamente 32.000 habitantes— dispone de un servicio lanzadera adecuado, el conjunto formado por el Barrio de Cristo y Aldaia —que suma en torno a 37.000 habitantes— no cuente con una solución equivalente en calidad y prestaciones”, argumentan. “Esta desigualdad territorial supone un incumplimiento de los compromisos adquiridos y una merma en el derecho a la movilidad pública en condiciones de equidad”, añaden.

Por eso, el Ayuntamiento de Aldaia “considera imprescindible que la ATMV actúe con diligencia y responsabilidad, garantizando un servicio que responda a las necesidades reales de la ciudadanía y que respete los acuerdos establecidos”.