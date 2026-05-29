Benetússer acoge la presentación final de los trabajos del proyecto europeo LOLA sobre el paisaje de l’Horta Sud

El Ayuntamiento de Benetússer acogió el pasado martes presentación final de los trabajos desarrollados por el alumnado de la asignatura Taller de Proyectos de Urbanismo, Territorio y Paisaje de la Universitat Politècnica de València (UPV), realizados en el marco del proyecto europeo LOLA (Local Landscape Systems Labs), financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

El acto, celebrado en el salón de plenos contó con la presencia de alumnado y profesorado de la UPV, vecinos y vecinas de Benetússer, representantes de asociaciones locales, técnicos y concejales de distintos municipios de la comarca, así como de la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz Portero, que quisieron conocer de primera mano las propuestas elaboradas durante el curso académico. “Para Benetússer es todo un privilegio que jóvenes tan capaces nos ayuden a repensar nuestro municipio para hacerlo más sostenible y resiliente desde una perspectiva basada en la colaboración, destacando la ilusión de sus propuestas para apostar por modelos urbanos y paisajísticos integradores y respetuosos con el entorno en el que vivimos”, señala Sanz.

Los trabajos presentados son el resultado de un proceso participativo desarrollado a lo largo de los últimos meses en colaboración con la ciudadanía y diferentes agentes sociales del municipio. En ellos se abordan distintos retos vinculados al paisaje de l’Horta Sud, la adaptación al cambio climático, la gestión del territorio inundable y la mejora de la calidad de vida desde una perspectiva sistémica e integradora.

Hortalab

La jornada se desarrolló dentro de las actividades impulsadas por HORTALAB, el Laboratorio Local de Paisaje de l’Horta Sud promovido por la UPV en colaboración con el Ayuntamiento de Benetússer, la Mancomunitat y otros municipios de la comarca, y vinculado al proyecto internacional LOLA, en el que participan siete universidades europeas y del entorno mediterráneo.

Reunión ciudadana en Benetússer para explicar las obras de Camí Nou. / A. B.

Durante el acto, los distintos equipos de estudiantes expusieron diagnósticos territoriales, escenarios de futuro y propuestas estratégicas centradas especialmente en la cuenca de la rambla del Poyo y los desafíos derivados del cambio climático y las inundaciones. La sesión sirvió también como espacio de reflexión compartida entre universidad, administración local y ciudadanía sobre el futuro del territorio y la necesidad de impulsar soluciones sostenibles y resilientes.

Desde la organización se destacó la elevada implicación de los vecinos, asociaciones y entidades participantes en los talleres realizados previamente, subrayando el valor de la colaboración entre universidad y comunidad local para generar propuestas innovadoras y adaptadas a las necesidades reales del territorio.

El proyecto LOLA tiene como objetivo fomentar el pensamiento sistémico y la regeneración territorial a través de laboratorios locales de paisaje, promoviendo procesos de aprendizaje compartido entre estudiantes, profesorado, administraciones y ciudadanía.

La iniciativa continuará desarrollándose en l’Horta Sud durante los próximos tres años mediante nuevas actividades participativas, talleres internacionales y proyectos vinculados a la sostenibilidad, el paisaje y la adaptación climática.