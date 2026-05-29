El Consell declara emergencia para reparar los colectores de la Pobla de Farnals con más de dos millones de euros

El Consell ha dado un paso más para iniciar las obras de reparación de los colectores del sistema de depuración de la Pobla de Farnals, que también afectan a los términos municipales de Massalfassar y Puçol, con la declaración de emergencia de la actuación que asciende a un presupuesto de más de dos millones de euros y que se llevarán a cabo en un plazo estimado de ejecución de diez meses.

La actuación, impulsada por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), responde a la detección de diversas roturas en la red de colectores tras la aparición de una importante emanación de agua residual en uno de los tramos y la posterior inspección del conjunto de la infraestructura.

Los informes técnicos han constatado incidencias en varios puntos de la red, con roturas y colapsos en distintos colectores generales, motivados por el deterioro de la infraestructura tras 27 años de funcionamiento, así como por la afectación al fibrocemento, el colapso del terreno y la erosión en determinados tramos.

Actuaciones previstas

Las actuaciones previstas consisten en la reparación y sustitución de los tramos afectados de los colectores generales, mediante la renovación de conducciones existentes por nuevas tuberías de distintos materiales según el tramo, la ejecución de zanjas o trazados alternativos cuando proceda, y la instalación de sistemas provisionales de bombeo o desvío del caudal para garantizar la continuidad del servicio durante la ejecución de los trabajos.

Asimismo, se contempla la reposición de firmes y la coordinación con los ayuntamientos afectados para la gestión del tráfico y la minimización de afecciones a la ciudadanía y a los servicios existentes.

El presupuesto total asciende a 2.064.790 euros, de los cuales 1.911.818 euros corresponden a la ejecución de las obras y 152.972 euros a la dirección facultativa. El plazo estimado de ejecución de las obras es de diez meses.

Esta actuación permitirá dar una respuesta a corto plazo a las incidencias detectadas y garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura mientras se avanza, de forma paralela, en un proyecto para la renovación integral de todo el sistema de saneamiento y depuración de la Pobla de Farnals.