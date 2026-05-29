El Puig de Santa Maria licita la reforma del Hogar del Jubilado con una inversión de más de 967.000 euros

El nuevo Hogar del Jubilado de El Puig de Santa Maria está un paso más cerca de ser una realidad. El Ayuntamiento ha abierto de manera oficial el plazo para que las empresas constructoras presenten sus ofertas para ejecutar la reforma y el cambio de uso de la planta baja del edificio municipal situado en la calle Lo Rat Penat, así como las actuaciones previstas sobre la cubierta.

Este trámite supone el visto bueno definitivo para recortar la espera y poner fecha al inicio de unas obras muy esperadas por la ciudadanía, que cuentan con una inversión de 967.022,34 euros, IVA incluido. Esta importante actuación estará financiada gracias al Pla Obert de inversiones de la Diputación de Valencia y a una aportación municipal de 50.000 euros.

El proyecto, encargado a la firma Puig Arquitectura e Ingeniería, se ejecutará en un plazo de ocho meses desde el momento en que se firme el inicio de los trabajos. El objetivo del equipo de gobierno es transformar la planta baja del inmueble para abrir las puertas de un centro de reunión, ocio y convivencia moderno, seguro y confortable para el vecindario de más edad del pueblo.

Además, la actuación permitirá resolver problemas importantes de la cubierta del edificio, muy deteriorada por el paso del tiempo, que había generado afecciones tanto en el propio inmueble como en viviendas colindantes.

El alcalde de El Puig, Marc Oriola Pla, ha expresado la satisfacción de todo el ejecutivo local al ver cómo se ha desbloqueado el proyecto: “Sabemos perfectamente que detrás de esta licitación ha habido muchos meses de papeles, burocracia y una gestión interna muy intensa. Ha sido un camino largo, pero aquí está el resultado. Lo que la opinión pública y el vecindario deben tener muy claro es que cada euro que invertimos, en este caso respaldados por el Pla Obert de la Diputación, está más que justificado porque va destinado a mejorar la calidad de vida de nuestra gente mayor. Queda muy poco para ver las máquinas trabajando en la calle”, ha asegurado el primer edil.

El plano del Hogar de los Jubilados. / A. P.

Un espacio vivo, accesible y pensado para el día a día

Más allá de los plazos, la principal preocupación del Ayuntamiento ha sido diseñar un espacio que responda exactamente a lo que las personas jubiladas necesitan para su rutina diaria. Por ello, el nuevo hogar se ha proyectado bajo criterios de accesibilidad, con una distribución pensada para facilitar una movilidad segura y con baños adaptados.

En este sentido, la concejala de Mayores, Maria Carmen Gozálvez, ha querido poner el acento en cómo se ha estructurado el futuro centro para dar respuesta a las ganas de reencontrarse y participar del colectivo: “Nuestras vecinas y vecinos mayores tendrán por fin un nuevo espacio donde convivir, compartir actividades y disfrutar de su tiempo libre con comodidad, seguridad y una climatización adecuada tanto para el verano como para el invierno. Estamos recortando los días para saldar una deuda histórica con todos ellos”, ha explicado la concejala.

El edificio dispondrá de áreas específicas de descanso, con una gran luminosidad natural y mobiliario confortable, un diseño pensado para fomentar la lectura, la conversación tranquila entre amigos, los juegos de mesa y la convivencia en un ambiente relajado y seguro.

Nueva cubierta, mejora del edificio y placas solares

La actuación no se limita a la puesta en marcha del futuro Hogar del Jubilado en la planta baja. El proyecto incluye también la sustitución y mejora de la cubierta, una intervención necesaria por la antigüedad del techo y por los problemas que había generado en el edificio y en viviendas colindantes.

Esta obra permitirá mejorar la seguridad, la impermeabilización y la eficiencia energética del inmueble. Además, la nueva cubierta incorporará placas solares fotovoltaicas, una medida que contribuirá a reducir el consumo energético y a avanzar hacia unas instalaciones públicas más sostenibles.

De este modo, el proyecto combina la creación de un nuevo espacio social para la gente mayor con una actuación constructiva necesaria para mejorar el estado general del edificio y garantizar un mejor funcionamiento en el futuro.

Coordinación técnica para cumplir los plazos

Con los pliegos de condiciones ya publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el área de Urbanismo supervisará ahora todo el proceso de recepción de ofertas de las constructoras interesadas para facilitar que la adjudicación avance con la máxima agilidad dentro del procedimiento establecido.

El primer teniente de alcalde y concejal de Ordenación del Territorio, Vicent Porta, ha destacado la importancia del trabajo técnico previo y de la coordinación municipal en esta fase del proceso: “La publicación de los pliegos es un paso muy importante porque permite que las empresas puedan presentar sus ofertas y que el proyecto entre ya en la fase decisiva de contratación. El objetivo es que, una vez adjudicadas las obras e iniciados los trabajos, el proyecto pueda avanzar de acuerdo con la planificación técnica prevista y con las garantías necesarias”, ha señalado Porta.