La huelga de docentes impide a 80 alumnos examinarse del graduado en la ESO en Torrent

La huelga de docentes ha impedido que los alumnos de la Escuela de Adultos de Torrent pudieran examinarse en la mañana de este viernes para conseguir el graduado en la ESO. Este es el único centro de Valencia en el que no se ha constituido el tribunal examinador.

Los cerca de 80 alumnos convocados han ido llegando hasta el local, ubicado en la plaza Sant Pasqual, sobre las ocho de la mañana y se han encontrado con los profesores en la puerta y la sorpresa de que no tenían que enfrentarse a la prueba, al menos, hoy.

A pesar de entender los motivos de esta decisión, la decepción ha cundido entre los estudiantes, más que nada porque "podían haber avisado antes", como explica una de las alumnas. "He perdido un día de trabajo", se quejaba otro de los alumnos, mientras algunos esperaban en la puerta y otros se iban indignados. "Se me han quitado las ganas de examinarme", apunta otra de ellas.

Nueva convocatoria

Los profesores les han hecho entrega de un justificante y un escrito para presentar ante las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Torrent, para reclamar a la Conselleria de Educación su derecho a hacer el examen y una nueva convocatoria de la prueba.

Los profesores leen el manifietso a las puertas del centro. / Ada Dasí

Concentración

A las puertas del centro, los docentes han leído un manifiesto en el que recogen sus reivindicaciones que empieza diciendo que "a la conselleria no le importa la formación de adultos, ya que no ha marcado unos servicios mínimos para la realización de la prueba para obtener el título de graduado en la ESO".

En este sentido, añaden que "la enseñanza de adultos está abandonada", aludiendo a los "recortes en el profesorado y por tanto, la eliminación de la oferta académica". También se refieren a "la excesiva carga burocrática, sin personal administrativo para ayudar en estos trabajos".

En el terreno local, reclaman un "centro único" en Torrent, como reivindicación histórica, y denuncian que el actual edificio "no cumple la normativa de seguridad y supone un peligro en caso de emergencia". Además, critican la falta de accesibilidad, sin ascensor. "Queremos que el centro sea un referente en a población de Torrent y garantice la continuidad del aprendizaje a lo largo de la vida", exigen.

Por último, advierten de que la no constitución del tribunal examinador "es una medida de presión y reivindicación" en referencia a la "precariedad que vivimos como escuela".

En la concentración, a las puertas del centro han estado presentes representantes de los institutos de la ciudad y de colegios públicos de primaria que, después, se han ido todos juntos a Valencia para reclamar sus derechos.