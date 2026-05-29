L’Horta Sud analiza cómo prevenir el suicidio entre la juventud

Con el objetivo de ofrecer herramientas que ayuden a prevenir el suicidio en la juventud, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha organizado una jornada formativa dirigida a todos los grupos profesionales o las entidades que trabajan con ese sector de población, que tendrá lugar el miércoles, 3 de junio, a partir de las 8,30 horas, en el salón de actos de la Caixa Rural de Torrent (avenida al Vedat 3).

Aunque inicialmente estaba prevista en las instalaciones de la Mancomunitat, el elevado número de solicitudes de asistencia (cerca de 200 profesionales de la educación, la sanidad, la intervención comunitaria, los servicios sociales, el tercer sector, así como equipos de una decena de mancomunidades) ha motivado un cambio y una ampliación del aforo. Así, las inscripciones permanecen abiertas y se pueden realizar en el enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/MRYnQb0C9b .

Representants de la Niña Amarilla. / MHS

La sesión formativa cuenta con el apoyo económico e institucional del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y, de hecho, será inaugurada por el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, y el director general del IVAJ, Vicent Ripoll. “La dana ha supuesto un impacto inmenso emocional y en la salud mental de la población, incluida la juventud. El trabajo que realizamos con Save the Children en 2025 y las acciones de nuestro equipo técnico de Juventud con los institutos han revelado que es imprescindible abordar este tema, de forma directa y realista, con especialistas que nos formen”, explica el presidente.

De hecho, la jornada es consecuencia del estudio de impacto de la dana que impulsó Save the Children con la Universitat de València y la Mancomunitat en 2025 (que incluía la adolescencia), y de la encuesta que el área de Juventud comarcal ha realizado recientemente a los centros juveniles y Espais Joves de los ayuntamientos, en la que manifiestan su preocupación por la salud mental de este sector de población.

Especialistas con gran reconocimiento

Esta sesión formativa intensiva contará con la participación de la asociación La Niña Amarilla, que trabaja en la prevención del suicidio, a través de la periodista Cristina Martínez-Vallier y de la psicóloga sanitaria e investigadora Joana Tomás, quienes realizarán la primera intervención de la mañana.

Pablo @occimorons. / M.H.S.

Tras la pausa café será el turno de Pablo R. Coca, conocido en las redes sociales como @occimorons, psicólogo clínico y uno de los divulgadores de referencia en España en este momento, por los métodos dinámicos que utiliza en sus formaciones y por sus diversas publicaciones, que constituyen un importante material de trabajo.

La jornada incluirá en el mismo recinto una exposición de este profesional sobre salud mental y malestar emocional. Además, contará con un punto de venta de libros y materiales del autor y la asociación, y otros relacionadas con esta temática, gracias a la colaboración de Novallibres.