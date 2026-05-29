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Paiporta aprueba la licitación de las obras del nuevo IES La Sénia con un presupuesto de 16,3 millones de euros

El nuevo centro educativo, que contará con 1.100 plazas, dispondrá de 9.456 m² construidos y un diseño enfocado en la eficiencia energética y la sostenibilidad

Una recreación del nuevo IES La Sénia de Paiporta.

Una recreación del nuevo IES La Sénia de Paiporta. / A. P. / LEV

Redacción Levante-EMV

Paiporta

El pleno de Paiporta ha dado luz verde por unanimidad a la licitación de las obras del nuevo IES La Sénia, con un presupuesto total de 16.383.043,12 euros. Este acuerdo permitirá iniciar la contratación y posterior ejecución de las obras de este proyecto en el que el consistorio lleva años trabajando.

El concejal responsable del seguimiento de los planes Edificant y de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, ha destacado que “este avance supone consolidar el compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas del municipio y con la puesta en marcha de un centro moderno para el alumnado de Paiporta”.

Paiporta ies la senia

El pleno aprueba la propuesta por unanimidad. / A. P. / LEV

Por su parte, la concejala de Educación, Olga Sandrós, ha señalado que esta inversión es “necesaria para garantizar que el alumnado disponga de un centro adecuado, con espacios dignos y adaptados a sus necesidades educativas y de convivencia”. Sandrós ha añadido que “se trata de un paso fundamental hacia una educación pública de calidad”.

Un centro sostenible y eficiente

El centro, que tendrá capacidad para 1.100 alumnos, contará con 20 unidades de ESO, 6 unidades de bachillerato y 7 ciclos formativos con 14 unidades formativas, además de una cafetería. En total, dispondrá de 9.456 m² construidos y 6.790 m² de patios y pistas deportivas.

Su diseño asegura la máxima eficiencia energética. La orientación de las aulas permitirá aprovechar al máximo la luz natural, mientras que la disposición de las ventanas favorecerá la ventilación natural y reducirá la necesidad de climatización artificial. Además, los patios estarán alejados de las fachadas principales, mejorando la protección acústica, y se prevé un sistema de control solar con lamas orientadas para optimizar la entrada de luz según la estación del año.

Así será el acceso al nuevo centro educativo.

Así será el acceso al nuevo centro educativo. / A. P.

El proyecto, correspondiente al Pla Edificant, también contempla criterios de sostenibilidad, con la instalación de paneles fotovoltaicos que permitirán reducir el consumo energético del centro y avanzar hacia un modelo de infraestructura educativa más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

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El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha concluido que “con la aprobación de la licitación damos un paso muy importante que nos acerca de manera real a la construcción de un instituto que será referente en nuestro municipio y responde a una demanda histórica”. Ciscar ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando con rigor y constancia para que este proyecto sea una realidad lo antes posible”.

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