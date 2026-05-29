Paterna aprueba la cesión definitiva de la parcela para construir el futuro Campus Sanitario Avanzado

El pleno de Paterna ha dado luz verde a la cesión definitiva de la parcela municipal ubicada en la calle Benimar, en el barrio de Santa Rita, para la construcción del futuro Campus Sanitario Avanzado, una infraestructura sanitaria pionera que supondrá un importante avance para la atención asistencial de la ciudad y que está llamada a convertirse en un referente en la Comunitat Valenciana.

Con este acuerdo plenario, el consistorio culmina el procedimiento urbanístico necesario para que la Conselleria de Sanidad pueda desarrollar este ambicioso proyecto sobre una parcela municipal de cerca de 15.000 metros cuadrados.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “la aprobación de esta cesión supone un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura largamente demandada que permitirá reforzar la atención sanitaria de nuestros vecinos y vecinas y seguir mejorando los servicios públicos de una ciudad que ya supera los 77.000 habitantes”.

Asimismo, el primer edil ha subrayado que “estamos ante uno de los proyectos sanitarios más importantes de la historia reciente de Paterna, una actuación que contribuirá a ofrecer una atención más cercana, moderna y eficiente, además de consolidar a nuestra ciudad como un polo de innovación y servicios de referencia”.

Campus sanitario

El futuro Campus Sanitario Avanzado contará con una inversión estimada de 75,3 millones de euros y dispondrá de más de 14.500 metros cuadrados construidos distribuidos en tres plantas. El complejo integrará en un mismo espacio un centro de salud y un centro sanitario avanzado con el objetivo de mejorar la coordinación entre la atención primaria y especializada, favoreciendo una atención más ágil, cercana e integral.

Una imagen del futuro Campus Sanitario Avanzado en Paterna. / A. P.

Entre los servicios previstos destacan consultas de medicina de familia y pediatría, salud de la mujer, odontología preventiva, rehabilitación, curas avanzadas, hospital de día, cirugía mayor ambulatoria y una unidad especializada de cáncer de mama. Asimismo, dispondrá de un servicio de urgencias equipado con tecnología de diagnóstico por imagen, incluyendo TAC, resonancia magnética y radiología convencional.

El proyecto contempla además espacios destinados a la formación y la docencia, aulas polivalentes, gimnasio, zonas ajardinadas y más de 250 plazas de aparcamiento, incorporando criterios de eficiencia energética, digitalización e innovación sanitaria.

Ubicación estratégica

Ubicado en una zona estratégica del barrio de Santa Rita, junto a los juzgados de Paterna y próximo a la comisaría de la Policía Nacional, el nuevo campus contará con excelentes conexiones de transporte público y acceso directo a las principales vías de comunicación del área metropolitana.

Está previsto que esta infraestructura sanitaria dé cobertura a una población aproximada de 40.000 personas, reforzando la red asistencial de Paterna y contribuyendo a descongestionar otros centros sanitarios del entorno.

Con esta aprobación plenaria, el Ayuntamiento de Paterna continúa impulsando proyectos estratégicos que permiten adaptar las infraestructuras y los servicios públicos al crecimiento de la ciudad, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y respondiendo a las necesidades de una población cada vez más numerosa y dinámica.