El PP de Paterna saca adelante una moción para mejorar las instalaciones deportivas municipales

Paterna revisará, reparará y mejorará todas las instalaciones deportivas del municipio. El pleno ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Partido Popular que propone estas actuaciones con el fin de evitar el deterioro de estos emplazamientos. La moción aprobada contempla la realización de una revisión técnica integral de todas, así como la elaboración de un informe detallado sobre su estado y la puesta en marcha de un plan de reparación y mejora priorizado.

La propuesta defendida por la concejala popular, Sara Palma, pone el foco en la necesidad de actuar sobre la degradación progresiva que sufren numerosas instalaciones deportivas de Paterna, especialmente en elementos básicos como vestuarios, reparación de goteras, instalación de aires acondicionados y otras zonas comunes utilizadas diariamente por vecinos, clubes y deportistas.

Consenso para soluciones reales

Palma ha mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado en torno a esta iniciativa y ha destacado la importancia de trabajar desde la política municipal en soluciones reales para los vecinos. “Desde el inicio de esta legislatura hemos traído al pleno municipal únicamente propuestas locales, sin entrar en temas ideológicos, centradas en problemas reales para mejorar Paterna”, ha señalado la edil popular.

Además, ha añadido que “esta es la forma de trabajar: sacar adelante mejoras para Paterna entre todos, buscando acuerdos y pensando únicamente en el bienestar de nuestros vecinos”.

Desde el Partido Popular consideran fundamental mantener unas instalaciones deportivas en condiciones adecuadas, seguras y accesibles, ya que forman parte esencial de la vida social y deportiva del municipio y son utilizadas cada día por cientos de paterneros, y espera que, tras la aprobación de esta moción, el equipo de gobierno impulse cuanto antes las actuaciones necesarias para modernizar y conservar correctamente las infraestructuras deportivas municipales.