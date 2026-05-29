Rocafort da luz verde a obras cruciales para el PAI Bovalar, poniendo fin a dos décadas de espera

Tras 20 años, el PAI Bovalar de Rocafort comienza a ser una realidad. A pesar de que el ayuntamiento ya ha otorgado licencias para la construcción de más de 60 viviendas, todavía quedan obras que debe de acometer la administración local y que ya cuentan con el visto bueno del pleno.

Las actuaciones están presupuestadas en 593.000 euros que se sufragarán con el aval del agente urbanizador que se quedó en las arcas municipales tras la caducidad del PAI, por lo que el consistorio tendrá que aportar unos 50.000 euros más. Entre las actuaciones, está el encauzamiento del barranco del Bovalar y su conexión con el dels Frares, que solucionarán los problemas de inundabilidad de la zona, y que está a expensas de las obras que proyecta la Generalitat para unir este último con el Palmaret Alto, para que pueda asumir el caudal adicional proveniente de este nuevo encauzamiento.

Otra de las actuaciones es la conexión de la red de saneamiento con la estación depuradora del Carraixet, con un importe de más de 110.000 euros, y la urbanización de una última calle, con la compra de dos solares. Con esto el consistorio dará por acabado el desarrollo de este sector que comenzó a construirse en 2006 y se recepcionó parcialmente, con un 89%, en 2011.

Aprobación del pleno

El pleno aprobó por unanimidad dar luz verde a estas actuaciones que suponen poner fin a 20 años de espera, bajo la gestión municipal. El alcalde, Gorka Gómez, matizó que esta situación ha venido motivada por la “inacción” del ayuntamiento, debido a la falta de supervisión y vigilancia, según un informe jurídico elaborado al respecto, y destacó que, gracias al otorgamiento de licencias para construir, el ayuntamiento “se ha librado de pagar una responsabilidad patrimonial que hubiera sido millonaria, poniendo en peligro el futuro económico del municipio”, como ya ha ocurrido en otras localidades de la comarca. Y es que el consistorio concedió las primeras licencias en junio de 2024, a falta de las actuaciones que se han aprobado ahora.

Desarrollo del sector

El desarrollo de este sector residencial se aprobó en abril de 2006, a través de un agente urbanizador, a propuesta del PP con el apoyo del PSPV-PSOE, la reparcelación tuvo lugar un año después y en 2010 se aceptó una recepción parcial del 89% de las obras. Sin embargo, el urbanizador incumplió los plazos y el ayuntamiento inició el procedimiento de caducidad del PAI en 2018 y la revocación de condición del agente urbanizador, optando por la gestión directa de las obras pendientes, con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat.

Tras resolver el contencioso-administrativo de una de las empresas, el consistorio bajo el mandato del tripartito Cs-PP-Vox, consiguió la caducidad y en 2022, con PSOE-Cs en el poder, sacó adelante la incautación de las garantías que depositó el agente urbanizador.

Proceso largo

El concejal de Urbanismo, Vicent Blanch, agradeció en el pleno el trabajo de los funcionarios y de los que han participado en todo este proceso que ha sido largo, y matizó que “se va a acometer las actuaciones previstas en el proyecto de 2006 y que no fueron ejecutadas”.

Respecto a la canalización del barranco de Bovalar hasta el del Frares, apuntó que la conselleria “condicionó esta actuación a que este último pudiera absorber el caudal adicional y para ello se está desarrollando un proyecto que ya cuenta con el visto bueno de los ayuntamientos implicados”.

No obstante, desde el PSPV expresaron su “preocupación” por este tema y la dependencia de la conselleria para materializar este proyecto. También criticaron que el proceso “podía haber ido más rápido”.

Por su parte, Miguel de la Cruz, de Guanyem Rocafort, insistió en la necesidad de asegurar que el problema de inundabilidad “no afecte a la zona sur”, mientras que por Ciudadanos, Rosario Marco, fue más crítica con los gobiernos anteriores que “favorecieron” esta situación que se ha alargado durante 20 años.