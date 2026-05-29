Dónde saborear la auténtica gastronomía italiana este fin de semana en Valencia

La primera edición del festival “Mamma Mia, Sapore d’Italia” ya ha abiero sus puertas en Parc Central de Torrent, un gran evento temático dedicado a la gastronomía, la música y la cultura italiana que, hasta el próximo domingo 31 de mayo, ofrecerá un auténtico universo de experiencias para todos los públicos.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por miembros del equipo de gobierno, representantes de la organización, participantes y numerosos asistentes, ha participado este jueves en el acto inaugural de este festival, que nace con la vocación de consolidarse como una cita fija dentro del calendario cultural y gastronómico de la ciudad.

Durante la apertura oficial, Folgado ha destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a dinamizar Torrent y atraer visitantes de toda la Comunitat Valenciana. “Torrent sigue demostrando que es una ciudad viva, dinámica y preparada para albergar grandes eventos que generan actividad económica, impulsan la hostelería y el comercio local y ofrecen alternativas de ocio de calidad para vecinos y visitantes”, ha señalado Folgado.

La primera edil ha subrayado además que “este festival convierte el Parc Central en un espacio de convivencia, cultura y gastronomía donde disfrutar en familia o con amigos de una experiencia diferente, cuidada y pensada para todos los públicos”.

Apuesta por Torrent

Folgado también ha querido agradecer a la organización su apuesta por Torrent como sede de esta primera edición. “Quiero felicitar a los organizadores por traer a nuestra ciudad un festival tan original y atractivo, que une gastronomía, música y entretenimiento en un entorno privilegiado como el Parc Central”, ha afirmado.

Asimismo, la alcaldesa ha animado a la ciudadanía a participar durante los próximos días en todas las actividades programadas. “Invitamos a todos los torrentinos, vecinos de l’Horta y visitantes de toda la Comunitat Valenciana a acercarse a Torrent y disfrutar de ‘Mamma Mia, Sapore d’Italia’. Es una oportunidad magnífica para descubrir la riqueza de la gastronomía italiana, disfrutar del ambiente festivo y seguir haciendo ciudad entre todos”, ha añadido.

Un recorrido por la mejor gastronomía italiana

El corazón del festival es su gran propuesta gastronómica, diseñada para ofrecer un recorrido completo por la cocina italiana, desde sus recetas más tradicionales hasta propuestas contemporáneas adaptadas al público actual.

Entre los participantes destacados se encuentra A Napule, con su reconocida pizza napolitana elaborada en horno tradicional y una zona dedicada al caseificio y la mozzarella fresca; HASTA LA PASTA, especializado en pasta fresca elaborada al momento; y L’AGNOLOTTO, con una amplia selección de antipasti tradicionales italianos.

La oferta gastronómica también incluye propuestas como BURGACCIA, con sus italian burgers; SORSI E MORSI, especializado en pizza frita napolitana; É PAZZO, con focaccias artesanales; FEED THE BEAST, con sus arrosticini; MARYMONT, centrado en pasta rellena; y ACQUA E TERRA, con elaboraciones de pasta al horno.

Además, el público podrá disfrutar de las tablas de queso, embutidos y tostas de PARADA ITALIA; de la cuopperia de fritos italianos de MES QUE UN MOS; del tradicional postre italiano de MASCARPONE TIRAMISÚ; y de los helados artesanales de RAFFAELLO GELATERIA.

Todo ello se completa con una ambientación inspirada en Italia y diferentes espacios temáticos que convierten el festival en una experiencia inmersiva y sensorial.

Música en directo, actividades y ambiente familiar

Más allá de la gastronomía, “Mamma Mia, Sapore d’Italia” ofrece una programación paralela para todos los públicos con música en directo, animación y actividades familiares durante los cuatro días de celebración. Uno de los principales atractivos será el concurso de bandas musicales, en el que distintos grupos competirán por un premio de 500 euros, llenando de ambiente y dinamismo el recinto durante el festival.

El evento cuenta además con una amplia zona infantil con atracciones y toro mecánico, convirtiéndose en uno de los espacios más concurridos para las familias.

El Parc Central también alberga diferentes zonas temáticas como el mercado italiano, con puestos de alimentación, moda, joyería, barbería, perfumes y camisetas personalizadas; una zona Aperol dedicada a los populares Spritz italianos; y un photocall pensado para que los asistentes puedan inmortalizar su experiencia y compartirla en redes sociales.

Aparcamiento alternativo para facilitar el acceso

Con motivo de la celebración del festival y para facilitar la movilidad y el acceso de los asistentes, el Ayuntamiento de Torrent ha habilitado el aparcamiento ubicado junto al cementerio y las vías del metro, que ya se encuentra abierto y con todas las plazas debidamente señalizadas. Este espacio funcionará como aparcamiento alternativo durante estos días tanto para los usuarios de la Ciudad del Deporte como para el público en general que acuda al festival.

Un evento con vocación de continuidad

Con esta primera edición, “Mamma Mia, Sapore d’Italia” se incorpora a la programación de festivales gastronómicos y culturales que Torrent viene impulsando para dinamizar la ciudad y reforzar su posición como referente en la organización de eventos de gran formato.

La organización espera la asistencia de miles de personas durante los cuatro días de celebración en un festival que combina gastronomía, ocio y cultura en un ambiente mediterráneo y familiar. El festival permanecerá abierto hasta el domingo 31 de mayo con entrada libre y acceso gratuito en el Parc Central de Torrent.