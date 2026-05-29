Sitval abre el proceso de selección para incorporar nuevos inspectores de ITV y reforzar la futura estación de Torrent

La Sociedad de Inspección Técnica de Vehículos S.A. (SITVAL) ha abierto el proceso de admisión de solicitudes para participar en la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo 2026 destinada a cubrir puestos de inspector/a de ITV, dentro del plan de refuerzo impulsado por la Generalitat Valenciana para mejorar el servicio en toda la Comunitat Valenciana.

La convocatoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), contempla la incorporación de 73 nuevos trabajadores que permitirán reforzar las 27 estaciones actuales de ITV, entre fijas y móviles, y facilitar la apertura de tres nuevas estaciones provisionales en Onda, Segorbe y Torrent.

En el caso de Torrent, la futura estación contará con dos líneas de inspección y dispondrá de una plantilla inicial de seis inspectores, convirtiéndose en una de las instalaciones con mayor capacidad operativa dentro del plan de expansión de SITVAL.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha valorado positivamente esta la puesta en marcha de nuevas oportunidades laborales vinculadas a la futura estación torrentina. “La apertura de nuevas plazas supone una gran noticia tanto para la mejora del servicio público como para la creación de empleo y nuevas oportunidades profesionales para muchos vecinos”, ha señalado.

La primera edil también ha animado a las personas interesadas a participar en el proceso selectivo. “Animamos a todos aquellos profesionales que cumplan los requisitos a presentar su solicitud y optar a formar parte de un servicio público esencial que seguirá creciendo en nuestra ciudad”, ha añadido.

Plazo abierto hasta el 8 de junio

El plazo de presentación de solicitudes se inició este 29 de mayo y permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del próximo 8 de junio de 2026.

Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente a través de la plataforma habilitada por SITVAL: https://sitval.com/419b0500-5359-4465-8d8e-e7ce778284b1. Aquí las personas aspirantes deberán cumplimentar la inscripción y aportar toda la documentación acreditativa exigida en las bases de la convocatoria.

Localización de la futura ITV de Torrent. / A.T.

Entre la documentación requerida se encuentra la acreditación de los requisitos exigidos, los méritos alegados y el justificante de pago de los derechos de examen o, en su caso, la documentación correspondiente para la exención.

La participación en el proceso selectivo implica la aceptación íntegra de las bases de la convocatoria.

Refuerzo del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana

Con esta oferta pública de empleo, SITVAL superará los 1.000 trabajadores en toda la Comunitat Valenciana, reforzando la capacidad operativa del servicio y permitiendo reducir tiempos de espera y mejorar la atención al ciudadano.

Según los informes técnicos de viabilidad, las nuevas estaciones provisionales previstas en Onda, Segorbe y Torrent permitirán absorber conjuntamente una demanda aproximada de 52.000 inspecciones anuales.

La Generalitat ha destacado que este refuerzo forma parte de la estrategia de mejora y normalización del servicio público de ITV en la Comunitat Valenciana, apostando por una red más cercana, eficiente y adaptada a las necesidades reales de los ciudadanos.