Familias y escuelas infantiles de Catarroja debaten con el ayuntamiento la conciliación para menores de 3 años

La Agrupación de Escuelas Infantiles de Catarroja ha conseguido convocar una mesa de trabajo con el ayuntamiento para diseñar de forma colaborativa una política municipal estable de apoyo a la conciliación en el tramo 0-3 años a partir del curso 2026-2027, y en la que estarán representados cada uno de los centros, así como las familias.

Esta reivindicación se trasladó al equipo de gobierno en el último pleno, donde la agrupación, acompañada por las familias, expuso sus demandas relacionadas con la Escuela de Verano, para que se verifiquen los requisitos, y la creación de una bonificación municipal extraordinaria dirigida a menores de 0 a 2 años, "que no pueden acceder a la oferta municipal porque no contempla su tramo de edad" y con criterios de renta, que cubra parte del coste de este servicio en los centros autorizados mientras no exista oferta pública para esa franja.

En su intervención, la agrupación hizo referencia al informe del servicio de Juventud que establece con claridad que la Escuela de Verano municipal está destinada a alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en CEIP ordinarios —niños de 2 años nacidos en 2023— y de segundo ciclo o Primaria, y advirtió que "en la práctica, los 181 menores de 0 a 2 años empadronados en Catarroja quedan estructuralmente fuera de la oferta municipal de conciliación de verano".

Respuesta del ayuntamiento

Estas demandas se completaban con la solicitud de la creación de una línea de ayudas municipales para la educación en este tramo de edad. El documento se presentó por registro de entrada ante el ayuntamiento hace uno días y ya han recibido la contestación por parte del área de Educación, desde donde aseguran que la educación infantil de 0 a 3 años "está garantizada y es gratuita".

Ambas afirmaciones están sustentadas porque para el tramo de edad de 2-3 años existen 36 plazas en colegios públicos "que nunca se han cubierto en su totalidad", y de 0 a 2 años, "los centros privados autorizados cubren la demanda", mientras que las familias "disponen del bono infantil de la Generalitat para todo el coste de la escolarización".

En esta línea, desde el ayuntamiento advierten de que desde 2007 existían ayudas municipales pero "son incompatibles con otras subvenciones", por lo que se retiraron tras la implantación del bono y, aunque este no cubre otros servicios como el comedor o la escola matinera, existen subvenciones específicas para estos servicios complementarios que se pueden solicitar a través de Bienestar Social de Catarroja.