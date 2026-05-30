Moncada obligada a suspender la Escuela de Música "Emergents" tras detectar Secretaría "deficiencias relevantes" en el expediente

El Ayuntamiento de Moncada ha paralizado definitivamente la contratación del servicio de gestión de la Escuela de Música "Emergents 2026" tras detectarse graves irregularidades en el expediente. La decisión llega después de que los servicios jurídicos y técnicos emitieran informes advirtiendo sobre la falta de seguridad jurídica y tras revelarse que la responsable de contratación tramitó los pliegos por instrucción directa del Gobierno municipal, a pesar de no estar de acuerdo con su contenido.

Así lo denuncia Ciudadanos, que este jueves, su portavoz Jesús Gimeno, en el pleno pidió explicaciones a la concejala del área, Anna María Gascó, tras conocer que "el consistorio se reunió y se asesoró por la contrata del año pasado para realizar los pliegos de este año, cuando se trata de una contratación abierta de libre concurrencia, no de un contrato a dedo".

Anna Gascó reconoció en el pleno que se había reunido con la anterior contrata cuando se inició el expediente: "Iniciamos el expediente de acuerdo a las indicaciones técnicas, atendiendo a instrucciones del departamento de contratación, que vino a una reunión con la empresa del año anterior, con el que se hizo un contrato menor, y se decidió que se hiciera una licitación abierta". La concejala reconoce que había que realizar correcciones en los pliegos, y que no daba tempo para poder hacer la Escola en las fechas previstas a finales de julio , "por eso se decidió hacer los informes y tenerlo ya todo preparado para poder hacer la escola en otra fecha". En ese sentido, negó cualquier falta de transparencia, "no ha habido injerencia política, deje de embarrar y de fomentar la crispación", señaló.

Jesus Gimeno, de Ciudadanos Moncada, en una imagen de archivo. / CS

Sin embargo, en el informe al que ha tenido acceso Levante-EMV, e, la técnica deja constancia de que se ha visto obligada a tramitar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) por mandato directo, a pesar de las carencias detectadas. Literalmente, la técnica advierte en su reserva expresa que: "la firma del PCAP por quien suscribe, se efectuará por razón de dicha instrucción u orden de servicio y sin que ello suponga conformidad técnica plena con el contenido del informe técnico de base ni con las carencias aquí detalladas". La técnica subraya que esta anotación se realiza para la "eventual depuración de responsabilidades por el órgano competente".

La Secretaría General también ha emitido duras advertencias sobre la legalidad del proceso. Marta Olmo Rubio, como Secretaria Accidental, señaló que el diseño de la licitación presentaba "debilidades relevantes" que comprometían la seguridad jurídica. En su diligencia, advirtió sobre el peligro de que los pliegos pudieran "operar, de facto, como un cierre del mercado o como una restricción no suficientemente justificada de la concurrencia".

Asimismo, criticó la falta de transparencia en la valoración de las ofertas, indicando que se deben evitar "márgenes de apreciación no explicados o no trazables" que impidan a los licitadores conocer las reglas de antemano.

Deficiencias sustanciales y falta de informes legales

Por su parte, la Secretaria General también deja patente en su informe varias irregularidades que le impiden dar el visto bueno a los pliegos: "Concurren deficiencias sustanciales que afectan a la adecuada preparación del contrato y a la suficiencia jurídica y técnica de los pliegos", concluye. Entre estas deficiencias destacan la "ausencia de programación técnica detallada" y la "falta de determinación de ratios alumnado/profesorado".

Además, el informe jurídico resalta que la gestión de la escuela de música es una "competencia impropia" para la que no se han aportado los documentos obligatorios. Según la Secretaria, "no consta incorporada al expediente la emisión de los informes preceptivos de inexistencia de duplicidad y sostenibilidad financiera", lo que constituye una "omisión sustancial" que impide legalmente continuar con la contratación.

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Ante este escenario de falta de seguridad jurídica e insuficiencias técnicas, la Secretaría General dictaminó que "no procede la aprobación del expediente ni la continuación de su tramitación", lo que ha dejado a Moncada sin el servicio musical previsto para el verano de 2026 hasta que se resuelvan estas incidencias, que según Jesús Gimeno vienen dadas por la intención de asignar el contrato a la empresa del año anterior.