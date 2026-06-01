Alfafar lanza un servicio de asesoramiento psicológico gratuito para jóvenes de 11 a 30 años

El Ayuntamiento de Alfafar, a través del Espai Jove y el Punt Jove Orba, ha presentado el servicio de asesoramiento psicológico dirigido a jóvenes de entre 11 y 30 años, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro, cercano y confidencial donde poder recibir apoyo emocional y orientación profesional.

La psicóloga Cristina, una de las profesionales encargadas del servicio, ha explicado que este recurso nace para acompañar a los y las jóvenes en diferentes situaciones personales y emocionales que puedan estar atravesando.

“El objetivo es que cualquier joven pueda sentirse escuchado y acompañado, independientemente de cuál sea su situación”, señala Cristina, quien destaca que los motivos de consulta pueden ser muy diversos: “Trabajamos temas relacionados con la ansiedad, problemas en el instituto o en el trabajo, situaciones de bullying, inseguridades o complejos relacionados con el cuerpo, entre muchas otras cuestiones”.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado la importancia de impulsar este tipo de iniciativas dirigidas a la juventud del municipio. “La salud mental es una prioridad y desde el Ayuntamiento queremos que nuestros jóvenes sepan que no están solos y que cuentan con recursos gratuitos y profesionales para ayudarles cuando lo necesiten”, ha afirmado.

Imagen de archivo de una actividad en el espai Jove de Alfafar. / A.A.

El servicio está pensado tanto para jóvenes que necesiten un acompañamiento continuado como para quienes simplemente requieran una orientación puntual. “No hay un mínimo ni un máximo de sesiones. Depende de las necesidades de cada persona y del proceso que necesite”, explica la psicóloga.

Romper el estigma de la salud mental

Además, Cristina ha querido poner el foco en la importancia de romper el estigma alrededor de la salud mental, especialmente entre la población joven. “Muchas veces se piensa que pedir ayuda es un signo de debilidad, y es todo lo contrario. Dar el paso de acudir a terapia es un acto de valentía”, afirma.

En esta línea, Juan Ramón Adsuara ha subrayado que “es fundamental seguir creando espacios seguros donde los jóvenes puedan expresarse con libertad y recibir apoyo emocional de manera confidencial y cercana”.

El servicio garantiza en todo momento la privacidad y la confidencialidad de las personas usuarias. “Tanto yo como mi compañera somos psicólogas generales sanitarias y trabajamos bajo el código deontológico profesional. La confidencialidad es primordial y, además, ofrecemos un espacio libre de juicios”, añade.

Las citas pueden solicitarse de forma sencilla a través de WhatsApp, llamada telefónica o correo electrónico. El servicio se presta los lunes por la tarde y jueves por la mañana en el Espai Jove, y los miércoles por la tarde en el Punt Jove Orba.

Desde el Ayuntamiento de Alfafar se continúa apostando por recursos y servicios orientados al bienestar emocional y la salud mental juvenil, facilitando herramientas de apoyo accesibles y gratuitas para la población joven del municipio.