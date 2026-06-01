Belencoso (PP) anuncia su candidatura para revalidar la alcaldía de Almàssera en 2027

El alcalde de Almàssera, Emilio Jose Belencoso, anunció este fin de semana su intención de volver a concurrir a las elecciones municipales de 2027 para revalidar la confianza de los vecinos y continuar al frente del Ayuntamiento.

El anuncio tuvo lugar en la Placeta Giner, durante el acto de celebración de los tres años de gobierno municipal, que reunió a más de 250 personas.

Durante su intervención, Belencoso realizó un balance de la gestión desarrollada desde el inicio del mandato, destacando algunos de los proyectos más relevantes impulsados por el equipo de gobierno. Entre ellos, señaló la apertura de la piscina cubierta municipal, la eliminación del impuesto de plusvalía, una medida que ha supuesto un importante alivio económico para numerosas familias, y la ejecución del primer gran plan de asfaltado integral de las calles del municipio.

Asimismo, el alcalde subrayó que el Ayuntamiento se encuentra en la fase final para culminar importantes inversiones estratégicas para el futuro de Almàssera. Entre ellas, destacó la ampliación del Centro de Salud, con una inversión superior a los 3 millones de euros, la construcción de la nueva biblioteca municipal, que permitirá el traslado de la asociación de jubilados a unas instalaciones más adecuadas en la plaza, y el desarrollo del Parque Norte, una de las actuaciones emblemáticas incluidas en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones de 2023.

El conseller Marciano Gómez y el alcalde Emilio J. Belencoso en el acto de inauguración del Centro de Salud de Almàssera. / Ayuntamiento de Almàssera

Belencoso avanzó además que durante el próximo mes de junio el ayuntamiento aprobará una batería de inversiones que superará los 3,6 millones de euros, destinadas a seguir mejorando infraestructuras y servicios públicos. Entre las actuaciones previstas se encuentran un segundo gran plan de asfaltado, dotado con más de un millón de euros, el asfaltado de caminos rurales y la reforma integral del Parque del Ventorrillo, una actuación muy demandada por los vecinos.

A estas inversiones se sumará el inicio, previsto para la próxima semana, de la renovación de todas las fuentes ornamentales del municipio, con el objetivo de modernizar estos espacios y mejorar su integración en el entorno urbano.

Compromiso a largo plazo

Durante el acto, el alcalde defendió la importancia de seguir trabajando con una visión de largo plazo para consolidar la transformación de Almàssera y afrontar nuevos retos. En este sentido, anunció oficialmente su candidatura para las elecciones municipales de 2027, manifestando su voluntad de seguir liderando un proyecto basado en la cercanía, la gestión y la mejora continua del municipio.

“Dentro de unos años me gustaría que los vecinos no recordaran a este equipo de gobierno únicamente por una obra concreta o por un proyecto determinado. Me gustaría que nos recordaran por cómo hacíamos las cosas: con ilusión, con corazón y pensando siempre en el interés general de Almàssera. Las infraestructuras son importantes, pero lo verdaderamente importante es la forma de trabajar y el compromiso con las personas”, afirmó Belencoso.

El alcalde concluyó su intervención agradeciendo la confianza depositada por los vecinos durante estos tres años y asegurando que el proyecto municipal “mantiene intactas las ganas de seguir construyendo una Almàssera más moderna, más dinámica y con más oportunidades para todos”.

La celebración sirvió también para reunir a simpatizantes, asociaciones y vecinos en un ambiente festivo y de convivencia, poniendo en valor la participación ciudadana como uno de los pilares de la acción de gobierno. “Estos tres años han demostrado que cuando una administración escucha, dialoga y trabaja junto a sus vecinos, los proyectos salen adelante y los pueblos avanzan”, concluyó el alcalde.