Godella recauda 3.380 euros para la investigación oncológica en la Run Cáncer 4K

Godella volvió a llenarse de energía, deporte y solidaridad con la celebración de la Run Cáncer 4K, una cita que convirtió las calles del municipio en un punto de encuentro para vecinos y vecinas que disfrutaron de una jornada compartida y comprometida, en la que cada paso sumó para seguir apoyando la investigación oncológica.

En esta ocasión, la respuesta del municipio fue verdaderamente ejemplar. Se lograron vender un total de 676 dorsales, lo que significa que cerca de 700 vecinos y vecinas de Godella salieron a la calle para aportar su granito de arena. Gracias a este esfuerzo colectivo, se consiguió recaudar 3.380 euros, que serán destinados íntegramente a la lucha contra esta enfermedad.

Sumar esfuerzos

El alcalde de Godella, José María Musoles, destacó la importancia de iniciativas como esta, subrayando que “eventos como la Run Cáncer 4K demuestran la fuerza de nuestro municipio cuando se trata de sumar esfuerzos por una causa solidaria. La participación ciudadana ha sido ejemplar y nos sentimos profundamente orgullosos de la respuesta de nuestros vecinos y vecinas”. Asimismo, ha querido agradecer “el trabajo incansable de la junta local y del equipo de voluntariado, cuya dedicación ha sido fundamental para el éxito de la jornada”.

Desde el Ayuntamiento quisieron también expresar el agradecimiento a todas las personas participantes por hacerlo posible y demostrar, una vez más, que el deporte también es una forma de cuidar y avanzar juntos.