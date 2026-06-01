Licitan la reforma del Conservatorio de Música de Catarroja afectado por la riada de 2024

Hasta el próximo 12 de junio las empresas que lo deseen pueden presentar sus ofertas para acometer la reforma del Conservatorio Profesional de Música José Manuel Izquierdo de Catarroja. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de la licitación de este centro, después de 19 meses de la riada de 2024 que causó importantes daños, con un presupuesto base de 150.691,70 euros para la redacción del proyecto y la dirección de la obra de reposición.

El proyecto comprenderá la reposición del auditorio, anteriormente situado en la planta baja del conservatorio en el mismo edificio, y con una capacidad de al menos 170 personas, así como la adecuación del sótano para albergar un nuevo uso almacén. El agua cubrió por completo el sótano de este edificio, ubicado junto al Teatro Auditorio TAC, y que llegó a unirse a este porque la fuerza del agua derrumbó el muro que los separaba. En esta zona estaba el salón de actos donde se celebraran las audiciones de los alumnos, entre otros actos propios del conservatorio.

Proceso de licitación

Las empresas interesadas en hacer llegar sus propuestas tendrán de plazo hasta el próximo 12 de junio. Para ello, deberán presentar el sobre 1 (de documentación administrativa), 2 (de documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables mediante un juicio de valor) y 3 (de proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas o aritméticas) a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Moción para su reparación urgente

En noviembre de 2025, el Ayuntamiento de Catarroja aprobó una moción del grupo municipal Compromís para exigir a la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo que iniciara de forma urgente el proyecto de rehabilitación integral del salón de actos. La formación criticaba que este espacio, inservible desde la dana del 29 de octubre de 2024, seguía sin ningún calendario de reconstrucción a pesar de ser esencial para el funcionamiento del centro, que cuenta con 360 alumnos de varios municipios de l'Horta Sud.