Paco Gómez: "Massamagrell necesita inversiones para acompañar su crecimiento"

Hace un año recuperó la vara de mando. ¿Qué balance hace de estos primeros meses en su nueva etapa como alcalde?

Hago un balance muy positivo. Hace un año asumí de nuevo la alcaldía en una situación que no era la prevista inicialmente, tras las elecciones municipales de 2023. A partir de ese momento, nuestra prioridad fue muy clara: aportar estabilidad institucional con un gobierno progresista y poner al ayuntamiento a pleno rendimiento desde el primer día. Creo que estos meses han servido para recuperar ritmo de gestión, reactivar proyectos y reforzar el papel del ayuntamiento como una administración cercana, accesible y centrada en resolver los problemas del día a día.

¿Qué proyectos ha marcado como prioridad para ejecutar antes de agotar el mandato?

Tenemos poco tiempo, pero varias prioridades claras. Una de ellas es acabar los proyectos que comenzamos nosotros mismos en 2023, como el proyecto para convertir el antiguo edificio de la Iglesia del Barrio de la Magdalena en biblioteca y sala de estudio o la puesta en marcha del tanatorio municipal. Nuestro objetivo es seguir reforzando infraestructuras y mejorando espacios públicos e instalaciones deportivas. Para ello, hemos realizado también distintas reparaciones y actuaciones en el Parque Martínez Beneyto, en el campo de fútbol o la adecuación de la zona de la Calle Casetes con Ramón y Cajal con la instalación de aparatos biosaludables. También queremos consolidar proyectos de participación como el Consejo Local de Infancia y Adolescencia o los corresponsales juveniles, ya que creemos en una administración que escuche e incorpore la voz de la infancia y la juventud.

Dos años no dan para mucho... ¿Hay alguno concreto que le gustaría dejar al menos encarrilado antes de las elecciones?

Los mandatos pasan rápido y hay proyectos que tienen tiempos administrativos largos, pero sí me gustaría dejar bien encarrilados proyectos estructurales como la reforma del Trinquet ‘Tío Pena’, la construcción del nuevo Hogar del Jubilado en el terreno que adquirimos la legislatura pasada y arrancar el compromiso de ejecución del nuevo Centro de Salud. También me gustaría dejar consolidada la apuesta por la vivienda pública y asequible. Hemos sido el primer ayuntamiento en firmar con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) los nuevos pliegos del Plan Vive, incorporando criterios que priorizan a vecinos y vecinas de Massamagrell, jóvenes y personas con diversidad funcional. Además, estamos estudiando la cesión de nuevas parcelas para seguir ampliando la oferta de vivienda protegida.

Su papel como alcalde es reclamar más infraestructuras para su municipio. ¿Cuáles considera que urgen en Massamagrell para mejorar la calidad de vida de sus vecinos?

Hay reivindicaciones históricas que siguen siendo necesarias y sobre las que debemos seguir insistiendo. Massamagrell necesita inversiones en movilidad, mejoras en conexiones y seguir reforzando equipamientos públicos para acompañar el crecimiento del municipio. Por eso es importante anticiparse y planificar desde ahora las inversiones que Massamagrell va a necesitar en los próximos años. Soy optimista porque Massamagrell tiene potencial y está creciendo. Nuestro papel es anticiparnos, planificar y reivindicar aquello que el municipio necesita.

¿Qué zonas del municipio necesitan una intervención más urgente?

Estamos actuando en determinadas zonas o barrios como el de la Magdalena, donde se están impulsando medidas específicas en materia de seguridad y mejora del entorno urbano. Estamos trabajando en distintos puntos porque cada zona tiene necesidades diferentes. Hay actuaciones ligadas a seguridad vial, como la del Camí Llari, uno de los puntos con mayor siniestralidad del municipio; otras vinculadas al mantenimiento urbano, aceras, asfaltado y la mejora general de espacios públicos; también las actuaciones en instalaciones deportivas y equipamientos municipales, como el gimnasio municipal, piscina o polideportivo. Nuestro objetivo es equilibrar inversiones y que las mejoras lleguen a todos los barrios.

¿Qué inversiones considera imprescindibles para garantizar el crecimiento económico de Massamagrell en los próximos años?

La vivienda será una de las claves. Si queremos retener talento y ofrecer oportunidades a la gente joven necesitamos facilitar el acceso a la vivienda. Por eso hemos impulsado un acuerdo a través del Plan Vive para vivienda protegida, priorizando a vecinos y vecinas de Massamagrell, jóvenes y personas con diversidad funcional. Además se está volviendo a construir, sobre todo en la zona de Entrenúcleos, con lo cual favorecerá la conexión urbana entre el Barrio de la Magdalena y Massamagrell. También son fundamentales las inversiones en las áreas empresariales, infraestructuras y las mejoras de los servicios públicos. Massamagrell tiene una posición estratégica y además es un municipio en crecimiento. Hemos pasado de poco más de 15.500 habitantes hace una década a superar ya los 18.000, y las previsiones apuntan a superar los 20.000 habitantes en los próximos años. Ese crecimiento debe ir acompañado de vivienda, empleo, infraestructuras y oportunidades.