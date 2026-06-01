Xirivella vuelve a encontrarse en torno al proyecto de futuro liderado por Paqui Bartual

El Partido Popular de Xirivella celebra un nuevo “Esmorzaret Popular” abierto a toda la ciudadanía en la Plaza Juan Alonso, un encuentro abierto a toda la ciudadanía que busca volver a reunir a vecinos, simpatizantes, asociaciones y personas comprometidas con el futuro de Xirivella.

Esta vez han sido casi 400 personas las que se han acercado a este espacio de cercanía e ilusión en torno al proyecto de transformación que vive actualmente el municipio.

Bajo el lema “Xirivella está en marcha”, el encuentro ha puesto en valor el cambio experimentado por la localidad durante los últimos años, marcado por la llegada de inversiones históricas, nuevos proyectos estratégicos, mejoras en movilidad, limpieza, accesibilidad, educación o regeneración urbana.

Paqui Bartual con Laura Julià y Alberto Primo. / PP

Desde el Partido Popular destacan que Xirivella “ha vuelto a ponerse en marcha” después de muchos años de bloqueo, resignación e inmovilismo”.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha señalado que “Xirivella vuelve a tener ambición, proyectos y orgullo de pertenencia” y ha defendido la necesidad de “seguir consolidando esta transformación para que nuestro pueblo continúe avanzando”.

Durante el acto, Bartual ha comunicado también su voluntad de seguir liderando este proyecto político y social de futuro para Xirivella, apostando por dar continuidad a las grandes iniciativas actualmente en marcha en el municipio y por tanto anunciando su candidatura para revalidar la alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2027.

“El cambio que está viviendo Xirivella no puede quedarse a medias. Todavía queda mucho por hacer y lo más importante es que nuestro pueblo ha vuelto a creer en sí mismo”, destacan desde la formación.

El encuentro ha contado con un ambiente cercano, pensado como un punto de encuentro entre vecinos y vecinas que comparten una visión positiva, constructiva y ambiciosa para el futuro de Xirivella.