Picanya y Fundació Hàbitat3 impulsan una alianza para abordar el problema de la vivienda con el apoyo del tercer sector

El Ayuntamiento de Picanya y la Fundació Hàbitat3 han firmado un protocolo general de colaboración para crear un espacio estable de cooperación institucional en materia de vivienda asequible, inclusión residencial e innovación social.

El acuerdo nace con la voluntad de compartir experiencia y conocimiento, intercambiar buenas prácticas y abrir líneas de reflexión conjunta sobre nuevas fórmulas de intervención pública y social en el ámbito de la vivienda.

El protocolo también prevé impulsar actividades de intercambio técnico e institucional, así como analizar experiencias nacionales e internacionales vinculadas a la promoción y gestión de vivienda asequible con finalidad social.

Uno de los aspectos que recoge el acuerdo es el interés compartido por estudiar modelos europeos de colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales especializadas, inspirados en experiencias como las housing associations, consideradas referentes en distintos países europeos en materia de provisión y gestión de vivienda asequible.

La presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, ha señalado que “el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales de las ciudades y municipios” y ha defendido la necesidad de “impulsar alianzas estables entre administraciones y entidades sociales para ampliar la capacidad de respuesta ante la emergencia residencial”.

Por su parte, el alcalde de Picanya, Josep Almenar, ha destacado la importancia de generar espacios de colaboración y reflexión compartida que permitan reforzar las políticas públicas de vivienda y explorar nuevas herramientas para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda.

El papel del tercer sector en las políticas de vivienda

La firma del protocolo llega en un momento en el que el acceso a la vivienda ocupa un espacio central en el debate público y en las políticas sociales y urbanas.

En este contexto, el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorpora medidas orientadas a reforzar el papel de las entidades proveedoras de vivienda social y asequible, reconociendo la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, sector privado y tercer sector social.

Cada vez más administraciones y entidades trabajan para impulsar modelos capaces de adquirir, rehabilitar, gestionar y movilizar vivienda asequible de manera estable y profesionalizada, incorporando también una mirada social y comunitaria.

Fundació Hàbitat3, un modelo de gestión social de la vivienda

La Fundació Hàbitat3 es una entidad de referencia en la provisión y gestión de vivienda social, impulsada en 2014 por la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, para garantizar el acceso a una vivienda digna a todas las personas, especialmente las que se encuentran en situación de exclusión.

La fundación trabaja para ampliar el parque de vivienda social y ofrecer alquileres asequibles ajustados a la capacidad económica de las familias, en colaboración con administraciones públicas, entidades sociales, empresas y propietarios.

Actualmente, Hàbitat3 gestiona más de 1.300 viviendas en Cataluña, donde viven más de 3.600 personas, y colabora con decenas de entidades sociales y administraciones locales de todo el territorio.

En 2019, Hàbitat3 recibió el premio de oro de los World Habitat Awards como mejor iniciativa de vivienda del mundo.

El nuevo Plan Estratégico 2026-2028 de la fundación prevé reforzar la incidencia institucional, ampliar el parque de vivienda gestionado y extender modelos de colaboración público-social a nuevos territorios.