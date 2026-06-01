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Picanya y Fundació Hàbitat3 impulsan una alianza para abordar el problema de la vivienda con el apoyo del tercer sector

El acuerdo abre un espacio de colaboración institucional para compartir conocimiento y explorar nuevas fórmulas de vivienda asequible e inclusión residencial en la Comunidad Valenciana

La presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, y el alcalde Josep Almenar.

La presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, y el alcalde Josep Almenar. / Habitat3

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Picanya

El Ayuntamiento de Picanya y la Fundació Hàbitat3 han firmado un protocolo general de colaboración para crear un espacio estable de cooperación institucional en materia de vivienda asequible, inclusión residencial e innovación social.

El acuerdo nace con la voluntad de compartir experiencia y conocimiento, intercambiar buenas prácticas y abrir líneas de reflexión conjunta sobre nuevas fórmulas de intervención pública y social en el ámbito de la vivienda.

El protocolo también prevé impulsar actividades de intercambio técnico e institucional, así como analizar experiencias nacionales e internacionales vinculadas a la promoción y gestión de vivienda asequible con finalidad social.

Uno de los aspectos que recoge el acuerdo es el interés compartido por estudiar modelos europeos de colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales especializadas, inspirados en experiencias como las housing associations, consideradas referentes en distintos países europeos en materia de provisión y gestión de vivienda asequible.

La presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, ha señalado que “el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales de las ciudades y municipios” y ha defendido la necesidad de “impulsar alianzas estables entre administraciones y entidades sociales para ampliar la capacidad de respuesta ante la emergencia residencial”.

Por su parte, el alcalde de Picanya, Josep Almenar, ha destacado la importancia de generar espacios de colaboración y reflexión compartida que permitan reforzar las políticas públicas de vivienda y explorar nuevas herramientas para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda.

El papel del tercer sector en las políticas de vivienda

La firma del protocolo llega en un momento en el que el acceso a la vivienda ocupa un espacio central en el debate público y en las políticas sociales y urbanas.

En este contexto, el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorpora medidas orientadas a reforzar el papel de las entidades proveedoras de vivienda social y asequible, reconociendo la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, sector privado y tercer sector social.

Cada vez más administraciones y entidades trabajan para impulsar modelos capaces de adquirir, rehabilitar, gestionar y movilizar vivienda asequible de manera estable y profesionalizada, incorporando también una mirada social y comunitaria.

Fundació Hàbitat3, un modelo de gestión social de la vivienda

La Fundació Hàbitat3 es una entidad de referencia en la provisión y gestión de vivienda social, impulsada en 2014 por la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, para garantizar el acceso a una vivienda digna a todas las personas, especialmente las que se encuentran en situación de exclusión.

La fundación trabaja para ampliar el parque de vivienda social y ofrecer alquileres asequibles ajustados a la capacidad económica de las familias, en colaboración con administraciones públicas, entidades sociales, empresas y propietarios.

Actualmente, Hàbitat3 gestiona más de 1.300 viviendas en Cataluña, donde viven más de 3.600 personas, y colabora con decenas de entidades sociales y administraciones locales de todo el territorio.

En 2019, Hàbitat3 recibió el premio de oro de los World Habitat Awards como mejor iniciativa de vivienda del mundo.

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El nuevo Plan Estratégico 2026-2028 de la fundación prevé reforzar la incidencia institucional, ampliar el parque de vivienda gestionado y extender modelos de colaboración público-social a nuevos territorios.

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