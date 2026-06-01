El PP de Alfara del Patriarca alerta de la falta de planificación, tras dos años con presupuestos prorrogados

El grupo municipal de la oposición ha mostrado en el pleno su preocupación por la situación de bloqueo y falta de planificación que atraviesa actualmente el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca. Después de casi dos años de gobierno de coalición entre Compromís y PSOE, el municipio continúa funcionando con presupuestos prorrogados desde 2024, sin que el equipo de gobierno haya sido capaz de presentar unas nuevas cuentas municipales para 2026.

"Esta situación resulta todavía más preocupante tras conocerse el informe de Intervención municipal, en el que se advierte de importantes deficiencias administrativas, exceso de contratación menor, necesidad de reforzar los mecanismos de control y ausencia de un Plan de Acción para corregir las incidencias detectadas.Desde la oposición consideran que “Alfara no puede seguir funcionando únicamente tirando de remanentes y gestionando el día a día sin una planificación económica y política clara”.

Además, recuerdan que un presupuesto municipal “no es un simple trámite administrativo ni un documento que se aprueba porque lo reclame la oposición o lo pregunten los vecinos”, sino la principal herramienta de planificación de cualquier Ayuntamiento. “Un presupuesto sirve para decidir prioridades, organizar los recursos públicos y definir el proyecto de municipio que un gobierno quiere desarrollar cada año”, señalan.

Situación "normalizada"

Por ello, consideran preocupante que el actual equipo de gobierno haya normalizado una situación de prórroga presupuestaria permanente y lamentan las explicaciones ofrecidas durante la comisión informativa previa al pleno, donde, según indican, se trasladó la sensación de que la ausencia de presupuestos ya forma parte del funcionamiento habitual del Ayuntamiento.

Desde el grupo municipal insisten en que “gobernar no es únicamente sacar adelante el día a día, sino también planificar el futuro del municipio, ofrecer estabilidad administrativa y garantizar una gestión organizada y transparente”.

Asimismo, rechazan comparar la situación de Alfara con otros municipios que también puedan tener presupuestos prorrogados: “Que otros ayuntamientos puedan encontrarse en situaciones similares no convierte esto en algo normal ni positivo. Alfara merece planificación, estabilidad y una hoja de ruta clara para el presente y el futuro del municipio”.

Finalmente, la oposición exige al gobierno municipal que presente cuanto antes los presupuestos de 2026 y ponga en marcha las medidas correctoras señaladas en el informe de Intervención municipal.