El premio Nobel Barry Barish a los estudiantes de Aldaia: "Lo más importante es divertirse con lo que haces y para mí la ciencia es divertida"

No siempre se tiene en clase a un Premio Nobel en Física. Los alumnos y alumnas del IES Salvador Gadea de Aldaia han tenido este lunes ese privilegio. En lugar de su clase habitual, los estudiantes han tenido como "profesor" excepcional a Barry Barish, experto en ondas gravitacionales, trabajo que fue reconocido con el Premio Nobel en 2017. Actualmente profesor emérito en la Cátedra Ronald y Maxine Linde de física del Instituto de Tecnología de California, tras visitar las instalaciones del instituto, incluidos los murales y trabajos realizados por el alumnado, ha contestado a este particular interrogatorio ,con preguntas que ha girado en torno a su campo científico y sus investigaciones, especialmente sobre el detector LIGO (observatorio de detección de ondas gravitatorias), pero también sobre asuntos más personales, como los motivos que le impulsaron a dedicarse a la ciencia: "Primero quería jugar al tenis, pero no se me daba muy bien. También me hubiera gustado escribir novelas, pero me dijeron que mejor me dedidara a otra cosa y eso hice", aseguró en tono irónico, porque para él lo más importante en la vida es pasarlo bien.

"Para mí, hagas lo que hagas hay un criterio esencial, y es una cualidad humana: divertirse. Hagas lo que hagas vale la pena hacerlo si te diviertes haciéndolo, para mí, la ciencia es divertida", asegura Barish, a sus 90 años de edad.

El Premio Nobel ve los trabajos del alumnado del IES Salvador Gadea de Aldaia. / A.A.

El Premio Nobel también explicó como es gestionar un equipo grande de científicos, asegurando que es completamente diferente a cualquier otro sector: "Nuestra organización es, en términos geométricos, horizontal. Quizás haya alguien a quien se le asigne la responsabilidad de estar a cargo, pero es horizontal. Así que realmente no nos dedicamos tanto a decirle a alguien qué hacer, para que luego se lo diga a otra persona. Dependemos mucho más de trabajar juntos y tener los mismos objetivos. Puede parecer muy ineficiente, y por eso no podemos convencer a una persona de negocios de que lo hacemos correctamente, y cuando recibimos dinero del gobierno, cuestionan cómo hacemos las cosas. Pero sabemos cómo trabajar entre nosotros a pequeña escala, y simplemente funciona a una escala de personas cada vez mayor. Pero la dinámica es la misma, ya sea un grupo de dos personas trabajando en un laboratorio, o diez, o mil, las dinámicas son las mismas", explicó ante una sala llena, en la que se encontraban los alcaldes de Aldaia y Alaquàs, Guillermo Luján y Toni Saura.

Antes de responder a las preguntas, Helena González, doctora en Biomedicina y cofundadora y directora de Big Ban Ciencia, hizo un pequeño monólogo donde mezclaba el humor con la ciencia. Junto a Barish se encontraba Licia Verde, cosmóloga y física italiana que fue Premio Nacional de Investigación en 2021 y Premio Rey Jaume I de Investigación Básica sobre el Universo.

Honoris Causa de la UV

No es el primer reconocimiento que este Premio Nobel de Física recibe en Valencia. La colaboración estrecha de Barish con investigadores de la Universitat de València, y la trascendente primera detección de ondas gravitatorias, le condujo a ser investido como doctor ‘honoris causa’ por la UV en 2019.

Barry Barish estudió Física en la Universidad de California en Berkeley, donde también se doctoró en física experimental de altas energías a principios de los años 60. En 1963 llegó a Caltech, donde ha transcurrido toda su carrera científica. En su vertiente experimental, desarrolló el primer experimento con un haz de neutrinos de alta energía en Fermilab, el principal laboratorio de física de partículas de Estados Unidos. En los 90 formó parte de uno de los experimentos del Súper Colisionador Superconductor (SSC), un gran acelerador de partículas que iba a construirse en Texas y que finalmente fue cancelado, aunque parte del equipo pasó a trabajar en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.

La sala del IES Salvador Gadea llena para recibir al Premio Novel de Física. / A.A.

En 1994 Barish se convirtió en el investigador principal de LIGO. Consiguió la financiación para la construcción de las dos sedes del observatorio (Livingston y Hanford) y, como director a partir de 1997, creó la colaboración científica LIGO, donde participan más de 1.000 científicos y técnicos de 18 países, entre ellos España. De 2006 a 2013 lideró el proyecto para diseñar el Colisionador Lineal Internacional (ILC), un nuevo acelerador de partículas de precisión para profundizar en los descubrimientos del LHC como el bosón de Higgs donde colabora activamente el Instituto de Física Corpuscular.

En febrero de 2016, la colaboración LIGO anunció la primera detección de ondas gravitacionales procedentes de la fusión de dos agujeros negros, a la que siguieron otras detecciones similares. Barish fue premiado junto a Rainer Weiss y Kip Thorne, otros de los impulsores de LIGO, con el Nobel de Física de 2017 “por sus contribuciones decisivas al detector LIGO y la observación de las ondas gravitacionales”. Los tres compartieron el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica de ese año con la colaboración LIGO.