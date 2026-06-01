Educación
El proyecto “Fontaine solidaria” del colegio La Fontaine de Burjassot se vuelca con la Protectora de Animales
El centro, en un mercadillo, recaudó 1.312 euros para ayudar al colectivo animalista
“Compartamos, colaboremos y sigamos construyendo juntos una comunidad solidaria.” Con este lema, el alumnado del colegio La Fontaine de Burjassot, con la colaboración de sus familias y bajo la coordinación del profesorado, celebró el pasado viernes por la mañana una nueva edición de su proyecto “Fontaine solidaria”, creado para ayudar a asociaciones sociales sin ánimo de lucro. Esta es una de sus maneras habituales de finalizar el curso académico y darle la bienvenida al verano, ya a la vuelta de la esquina, apoyar a las oenegés.
Este año el centro educativo convirtió el patio de recreo en un “Mercadillo solidario” a beneficio de la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB), colectivo referente en el municipio en lo que se refiere a la lucha “por el bienestar animal y por la defensa de los derechos que asisten a nuestros compañeros de viaje”.
Recaudación
Para poder instalar el rastrillo, la comunidad educativa de La Fontaine aportó juguetes, libros y artículos de bisutería que el alumnado –a precios asequibles– se encargó de poner a la venta a lo largo de la jornada. Según fuentes del colegio, el proyecto “Fontaine solidaria” logró recaudar “un total de 1.312 euros que se destinarán íntegramente a la Protectora de Animales”.
A la cita no faltaron representantes de la SPAB. Agradecieron la iniciativa del colegio. Asimismo explicaron las actividades que la Protectora viene realizando, día a día, desde su fundación en julio de 2008. Como no podía ser de otra manera, la SPAB regaló a la escuela aquel adagio del maestro Gandhi que identifica al colectivo animalista en todas sus manifestaciones: “Un país se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales”.
El “Mercadillo solidario” se completó con una serie de actividades que la organización ofreció a las personas que visitaron el colegio. Así, en las mismas aulas, pudieron contemplar el desarrollo de diversos talleres: de baile, de pintacaras, de estampación y de cultivo de plantas. Cosas de “Fontaine solidaria”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo
- Las Fallas 2027 preparan un cambio definitivo: tres días de Ofrenda y cambio en la 'plantà
- STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
- Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario
- El Ayuntamiento de València prepara el derribo del quiosco-bar del Parterre para salvar el ficus monumental
- La Estación Central de València prevé un parking de 1.300 plazas en tres plantas subterráneas
- El 80 % de los profesores vota mantener la huelga indefinida pero la mayoría apuesta por rebajar la movilización