El proyecto “Fontaine solidaria” del colegio La Fontaine de Burjassot se vuelca con la Protectora de Animales

“Compartamos, colaboremos y sigamos construyendo juntos una comunidad solidaria.” Con este lema, el alumnado del colegio La Fontaine de Burjassot, con la colaboración de sus familias y bajo la coordinación del profesorado, celebró el pasado viernes por la mañana una nueva edición de su proyecto “Fontaine solidaria”, creado para ayudar a asociaciones sociales sin ánimo de lucro. Esta es una de sus maneras habituales de finalizar el curso académico y darle la bienvenida al verano, ya a la vuelta de la esquina, apoyar a las oenegés.

Este año el centro educativo convirtió el patio de recreo en un “Mercadillo solidario” a beneficio de la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB), colectivo referente en el municipio en lo que se refiere a la lucha “por el bienestar animal y por la defensa de los derechos que asisten a nuestros compañeros de viaje”.

Puesto de venta de libros. / Vicent Ruiz Sancho / s

Recaudación

Para poder instalar el rastrillo, la comunidad educativa de La Fontaine aportó juguetes, libros y artículos de bisutería que el alumnado –a precios asequibles– se encargó de poner a la venta a lo largo de la jornada. Según fuentes del colegio, el proyecto “Fontaine solidaria” logró recaudar “un total de 1.312 euros que se destinarán íntegramente a la Protectora de Animales”.

A la cita no faltaron representantes de la SPAB. Agradecieron la iniciativa del colegio. Asimismo explicaron las actividades que la Protectora viene realizando, día a día, desde su fundación en julio de 2008. Como no podía ser de otra manera, la SPAB regaló a la escuela aquel adagio del maestro Gandhi que identifica al colectivo animalista en todas sus manifestaciones: “Un país se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales”.

Taller de cultivo de plantas en una dependencia del centro. / Vicent Ruiz Sancho

El “Mercadillo solidario” se completó con una serie de actividades que la organización ofreció a las personas que visitaron el colegio. Así, en las mismas aulas, pudieron contemplar el desarrollo de diversos talleres: de baile, de pintacaras, de estampación y de cultivo de plantas. Cosas de “Fontaine solidaria”.