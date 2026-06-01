El Puig de Santa Maria inicia la esperada recuperación de su emblemático Castell d'Enesa

La recuperación del Castell de Enesa de El Puig de Santa Maria comienza a ser una realidad. Este lunes han empezado las obras, después de una visita técnica, en la que participaron el alcalde, Marc Oriola, el arqueólogo responsable de los trabajos, la dirección facultativa de la obra, la empresa adjudicataria y el cronista oficial Julio Badenes.

Badenes explica todo el proceso que se seguirá en esta primera campaña, a la que seguirán otras para “excavar, recuperar, conservar y consolidar” las estructuras que se encuentren en las prospecciones arqueológicas. "No se va a tratar de reconstruir, sino de recuperar lo que ya existe”, explica. Para ello, se cuenta con un equipo multidisciplinar formado por historiadores, arqueólogos y topógrafos.

Patio de armas

Los trabajos se centrarán en lo que era el patio de armas del Castell, en la parte más alta, desde donde se va a ir documentando arqueológica e históricamente esta fortaleza que fue clave para la conquista de Valencia, coincidiendo con el 750 aniversario de la muerte de Jaume I.

El hoistoriador, Julio Badenes, explica cómo será la recuperación. / A. P.

Badenes advierte de que la zona es muy rica y se prevén encontrar restos desde la edad de bronce, de más de 3.000 años, siguiendo por las épocas romana, musulmana, cristiana medieval, napoleónica, incluso de la Guerra Civil española, ya que este entorno formó parte la Línea Inmediata, con un recorrido completo por la historia de la Comunitat Valenciana.

Intervención

La intervención cuenta con una aportación municipal de 259.000 euros, subvencionada por la Diputación, a través de la marca provincial València Turisme, y se enmarca en las actuaciones previstas en el Plan Director del ayuntamiento de El Puig, que ordena la estrategia de intervenciones en el castillo a través de diferentes fases “con la finalidad de conocer mejor el edificio y proponer actuaciones de conservación, arqueología y puesta en valor”, según recoge el propio documento.

Los trabajos se destinan fundamentalmente a llevar a cabo un conjunto de excavaciones arqueológicas, que requieren una labor previa de aclarado vegetal para el acondicionamiento del terreno, también incluida en el convenio suscrito.

La visita la entorno del Castell. / A. P.

Seguimiento de los trabajos

Además, contará con una comisión de seguimiento que se reunirá de manera periódica para supervisar las labores incluidas en el convenio con la corporación provincial, y que podrá trasladar sus propuestas a ambas instituciones en función del proceso de ejecución de los trabajos.

El Castell— que es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2002—además de ser la ventana por la que observar toda València, fueron también los prismáticos, desde la montaña de la Patà, que utilizaron conquistadores de toda época para hacerse con el control del territorio valenciano, hasta que fue destruido por Pere el Ceremoniós, para evitar que nadie más pudiera conquistar Valencia.

Con el inicio de los trabajos este lunes, El Puig continúa avanzando en la conservación y puesta en valor de uno de sus espacios más emblemáticos, preservando su legado histórico y cultural para las generaciones futuras. El alcalde, Marc Oriola, destaca la importancia de esta primera fase "para conocer nuevos detalles de la historia de nuestro pueblo".