Rafelbunyol impulsará la mayor inversión de su historia con casi 11 millones de euros para el nuevo CEIP Verge del Miracle

El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha aprobado por unanimidad en sesión plenaria la aceptación de la ampliación de la delegación de competencias del programa Edificant de la Generalitat Valenciana para la construcción del nuevo CEIP Verge del Miracle. La actuación contará con una financiación total de 10.872.141,87 euros, convirtiéndose en la mayor inversión pública realizada hasta la fecha en el municipio.

La ampliación aprobada supone un incremento de 4.281.360,77 euros respecto a la financiación inicialmente prevista, con el objetivo de adaptar el proyecto a la actualización de los costes de construcción, las nuevas exigencias normativas y las necesidades educativas actuales.

La actuación contempla la demolición de las edificaciones existentes y la construcción de un nuevo edificio de Primaria, así como la renovación integral de los espacios exteriores del centro. El proyecto incorporará mejoras en eficiencia energética, climatización y energías renovables, además de nuevos espacios docentes y asistenciales, entre ellos una biblioteca escolar y un aula específica de educación especial.

Reunión del ayuntamiento de Rafelbunyol y el equipo directivo del CEIP Verge del Miracle / A.R.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha destacado que “estamos ante la mayor inversión pública de la historia de Rafelbunyol. Un proyecto transformador que garantizará unas instalaciones educativas modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades de las próximas generaciones”.

Actualización del proyecto

La actualización económica del proyecto responde, entre otros factores, al incremento experimentado por los costes de construcción en los últimos años, así como a la incorporación de actuaciones técnicas adicionales relacionadas con la cimentación, la conservación del arbolado existente, las medidas de prevención frente a inundaciones y la adaptación a nuevos requisitos normativos y funcionales.

Con esta aprobación plenaria, el Ayuntamiento da un nuevo paso para avanzar en la ejecución de una infraestructura estratégica para el futuro del municipio y para la mejora de la calidad educativa.

“La aprobación unánime de esta ampliación demuestra el compromiso de todas las fuerzas políticas con una actuación estratégica para Rafelbunyol. Seguimos avanzando para hacer realidad un centro educativo de referencia y una demanda histórica de la comunidad educativa”, ha señalado López.

El departamento de Contratación del Consistorio inicia los trámites para la licitación de la construcción de este centro educativo con la tranquilidad de saber que durante el primer trimestre del nuevo curso escolar se instalarán aulas prefabricadas en Els Germanells, según ha comunicado oficialmente la Conselleria de Educación.

Una exigencia que desde el Consistorio se trasladó aludiendo a la no estrangulación de este proyecto del Pla Edificant clave para el futuro educativo del municipio.