Santiago Peraita, nuevo presidente de la Fundació Horta Sud.

La Fundació Horta Sud ha hecho efectiva la renovación, modificación e incorporación de nuevos cargos en el patronato de la entidad. El patronato de la Fundació mantiene su estructura y la representación de cinco entidades comarcales: la escuela La Comarcal, Florida Grup Educatiu, Caixa Popular, la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud e Ideco Horta Sud. De esta manera, la entidad garantiza una representación plural y diversa de la comarca, así como su independencia.

Concretamente, la última reunión del patronato estuvo marcada por el relevo en la presidencia, al agotarse el período de dos mandatos establecido por los estatutos e iniciado en 2018, durante el cual Imma López, directora de La Comarcal, ha estado al frente de la fundación comunitaria. A partir de ahora, López continuará formando parte del patronato de la entidad como vicepresidenta, en representación de la cooperativa educativa.

La presidencia será ocupada por Santiago Peraita, exdirector financiero de Grupo Ugarte Automoción y colaborador de la Fundación desde el año 2010. Además, Peraita forma parte del patronato de la entidad desde 2013, donde anteriormente ha desempeñado las funciones de vocal y tesorero.

Componentes del patronato de la actual FHS junto a la plantilla de profesionales con Alfred Domínguez, Inma López y Josep Maria Soriano a la cabeza. / FHS

La incorporación de Peraita como presidente supondrá una continuidad en la línea marcada por la entidad durante las últimas décadas, con los principales retos de, según destaca el nuevo presidente, «garantizar la sostenibilidad de la Fundació Horta Sud y del futuro espacio comunitario, continuar la labor de empoderamiento del tejido asociativo y reforzar la acción comarcal».

Estos cambios también han venido acompañados de otros movimientos en los roles de tesorería y secretaría. El primero de ellos pasa a ser ocupado por Ximo Planells, mientras que el segundo será desempeñado por Vicent Moncholí.

Asimismo, en este último patronato también se han incorporado como vocales Inma Llobregat, vinculada al tejido asociativo fallero y solidario; Xelo Santonja, vinculada al ámbito educativo y cultural; y Amparo Pons, vinculada al tejido empresarial. Estas tres incorporaciones toman el relevo de Carmen García, Xaro Alcaide, Pepe Soriano y Empar Navarro, que han finalizado su etapa en el patronato de la entidad.

Ocho años de presidencia de Imma López

Durante los ocho años de presidencia de Imma López, la Fundació Horta Sud ha consolidado su acción comarcalista, ampliando al mismo tiempo su mirada hacia el exterior. Durante este período, entre otros hitos, se ha celebrado el cincuentenario de la entidad con acciones como la exposición «Las victorias hay que saber verlas», en el Centre del Carme de Cultura Contemporània, o la publicación de los libros «Miradas Asociativas: medio siglo de aprendizajes compartidos» y la crónica de la historia de la Fundación. También se han impulsado campañas como «Las asociaciones, el corazón de nuestro pueblo» o «Anónimas: caminos para el cambio», y se han puesto en marcha iniciativas de largo recorrido e impacto como Serà Horta Sud 2030.

A todo ello hay que sumar la gestión de dos grandes crisis. La primera, en 2020, la provocada por la pandemia de la COVID-19, que dio lugar en la Fundació al Pacte Horta Sud, a la declaración de las asociaciones como bien esencial en Paiporta, a la campaña #AraMésQueMai y al proyecto Serà Horta Sud 2030.

La segunda, en 2024, con la dana, en la que la Fundación ha asumido un papel relevante como canalizadora y catalizadora social tanto en la emergencia como, especialmente, en la recuperación. Su actuación ha situado en el centro al tejido asociativo como agente local clave y conocedor de primera mano de las necesidades del territorio. Entre las acciones más destacadas de la gestión de la dana figuran las ayudas distribuidas a más de 560 entidades sociales, con cerca de 1,7 millones de euros entregados; la adquisición de un local para convertirlo en un futuro espacio comunitario en l’Horta Sud; y la participación en el proyecto Salvem les Fotos para salvaguardar el patrimonio individual y colectivo.