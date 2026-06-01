Sedaví celebra los 100 años del Mercado Municipal con una jornada de historia, comercio y vida de pueblo

Hace 100 años que el Mercado Municipal de Sedaví abrió sus puertas. Este centenario se ha conmemorado con una jornada muy especial organizada dentro de la iniciativa “Viu el teu Mercat”, que reunió a cerca de 70 vecinos y vecinas en torno a la historia, la memoria y el comercio local del municipio. El acto fue inaugurado por el alcalde de Sedaví, Jose Cabanes, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia histórica, comercial y social del Mercado Municipal.

La actividad principal de la tarde fue la charla ofrecida por Manuel Sospedra “Pastrana”, quien realizó un recorrido por la evolución histórica del Mercado Municipal y del propio pueblo de Sedaví, compartiendo anécdotas personales, recuerdos y reflexiones sobre el papel social y comercial que han tenido tradicionalmente los mercados municipales y cómo seguir impulsando estos espacios de convivencia y proximidad.

El pasado del edificio como sede de las Escuelas Nacionales, estuvo muy presente en la jornada y dio pie a uno de los momentos más emotivos, ya que entre los asistentes se encontraba Amparo Arce, una antigua profesora que dio clase en este centro. Cabanes le hizo entrega de un ramo de flores como reconocimiento y recuerdo de aquella etapa histórica del municipio. “Es un honor contar con la presencia de una docente de aquella época que además continua tan ligada a la historia de nuestro pueblo”, destacó el primer edil de Sedaví.

El alcalde, José Francisco Cabanes, entrega un ramo de flores a Amparo Race. / A. S.

Campaña y sorteo

Al ser una jornada de celebración, entre los asistentes se sortearon tarjetas de compra para utilizar en los establecimientos de recinto municipal. También se aprovechó el momento para realizar el sorteo de la campaña “Enamora’t del comerç a Sedaví”, impulsada por la Concejalía de Comercio junto con ACESE el pasado mes de febrero, mediante la cual se sortearon tarjetas regalo de 100 euros para fomentar las compras en el comercio local del municipio.

La jornada concluyó con una degustación de productos del Mercado Municipal de Sedaví, poniendo en valor la calidad y proximidad de los productos de los comercios y puestos del mercado.

La concejala de Comercio y Mercado, Elionor Martínez, destacó que “consideramos importante celebrar los 100 años del Mercado Municipal de Sedaví porque es una parte muy importante de nuestro pueblo tanto a nivel comercial como social”.