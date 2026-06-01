El servicio de recogida de poda con cita previa en La Canyada atiende cerca de 3.000 servicios en dos meses

El nuevo servicio municipal de recogida de poda con cita previa implantado en La Canyada, en dos meses de funcionamiento, ya ha permitido atender un total de 2.937 servicios, lo que supone una media aproximada de 50 actuaciones diarias. El Ayuntamiento de Paterna ha calificado este primer balance de "muy positivo".

Así lo ha destacado el concejal de Servicios y Control de Barrios, Vicente Sánchez, quien ha subrayado que “la puesta en marcha de este sistema nos está permitiendo mejorar notablemente la organización y eficacia del servicio, al mismo tiempo que reforzamos la colaboración ciudadana para mantener La Canyada más limpia, ordenada y sostenible”.

Desglose

Del total de solicitudes gestionadas hasta la fecha, más del 67% se han tramitado a través de llamadas telefónicas, alcanzando las 1.986 peticiones, mientras que cerca del 29% se han concertado mediante WhatsApp, con un total de 848 solicitudes. Por su parte, el correo electrónico representa un 3,5% de las comunicaciones, registrándose 103 avisos por esta vía.

Uno de los aspectos más valorados de este nuevo modelo de recogida es la importante reducción de los tiempos de espera, ya que el servicio permite atender las solicitudes en un plazo medio máximo de 48 horas desde la comunicación de la recogida, ofreciendo además una atención más flexible y adaptada a las necesidades de cada vecino y vecina.

Buena acogida

En este sentido, Sánchez ha señalado que “estos datos reflejan la buena acogida que está teniendo el servicio entre la ciudadanía” y ha agradecido “la implicación y colaboración vecinal para seguir avanzando hacia una Paterna cada vez más cuidada, sostenible y respetuosa con el entorno”.La iniciativa forma parte de la campaña municipal ‘La Canyada bonita, gracias a ti’, impulsada por el consistorio para mejorar la gestión de residuos vegetales en este entorno residencial y natural junto al bosque de La Vallesa, fomentando además buenas prácticas entre la ciudadanía.

Para facilitar el acceso al servicio, los vecinos y vecinas pueden solicitar la recogida de poda a través del teléfono 96 134 16 08, el WhatsApp 697 285 220 o el correo electrónico podapaterna@fcc.es.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa reforzando la difusión de esta iniciativa mediante campañas informativas, cartelería en mupis y reparto de folletos explicativos con recomendaciones para preparar correctamente los restos vegetales y optimizar así el funcionamiento del servicio.

Entre las principales indicaciones facilitadas a la ciudadanía se recuerda la necesidad de atar los restos en fajos de hasta 1,5 metros, depositar en bolsas los residuos de siega, respetar los límites de peso y volumen establecidos y colocar la poda frente a la vivienda el día asignado para su recogida.