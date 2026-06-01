Torrent amplía su red de fuentes de agua fresca con una nueva instalación en El Vedat

Los vecinos del Vedat de Torrent y senderistas que recorren las rutas saludables de la zona ya cuentan con una fuente pública refrigerada y gratuita en la que poder beber y refrescarse. Su instalación coincide con el primer fin de semana del año con alerta amarilla por altas temperaturas. Esta nueva fuentes está ubicada concretamente junto al Consultorio Auxiliar Monte Vedat (futuro Centro de Salud Torrent IV), en la calle Font de Sant Lluís y responde al despliegue de la red de estos elementos que lleva a cabo el Ayuntamiento de Torrent y Aigües de l’Horta.

De este modo, se da respuesta a una petición realizada por la Asociación de Vecinos de El Vedat, una demanda que ha sido atendida por el equipo de gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Amparo Folgado, dentro de su compromiso por mejorar los servicios y equipamientos en todos los barrios de la ciudad.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “seguimos cumpliendo compromisos con nuestros vecinos y ampliando una red de infraestructuras que mejora la calidad de vida de los torrentinos. Esta fuente era una petición de la Asociación de Vecinos de El Vedat y hoy es una realidad que permitirá a residentes y visitantes disponer de agua fresca en uno de los espacios más transitados de la ciudad, especialmente durante los meses de más calor”.

Éxito de las fuentes

Folgado también ha subrayado que “el éxito que están teniendo estas fuentes refrigeradas nos anima a seguir estudiando nuevas ubicaciones. Estamos valorando ampliar esta red a más plazas, zonas de paso y rutas saludables para que cada vez más vecinos puedan beneficiarse de este servicio, que además contribuye a fomentar hábitos sostenibles y reducir el consumo de plástico”.

Con esta nueva instalación en El Vedat, ya son cinco las fuentes de agua fresca refrigerada puestas en funcionamiento durante el último año en Torrent. Las anteriores se encuentran ubicadas en la Plaza Obispo Benlloch, la Avenida al Vedat frente a la estación de Metrovalencia, el Pati Pare Deusa donde se han renovado recientemente las canchas deportivas y la Avenida Olímpica, consolidando una red cada vez más extensa y accesible para la ciudadanía.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “estas fuentes representan una apuesta clara por una ciudad más amable, saludable y preparada para hacer frente a los episodios de altas temperaturas. Además de ofrecer agua fresca de calidad, se convierten en puntos de apoyo para quienes realizan actividad física al aire libre y en elementos que ayudan a crear refugios climáticos urbanos”.

Gozalvo ha añadido que “la colaboración entre el Ayuntamiento y Aigües de l’Horta está permitiendo desarrollar actuaciones que combinan sostenibilidad, salud pública y adaptación al cambio climático, mejorando los espacios públicos para todos los vecinos”.

Reducción del plástico

Además de proporcionar agua fresca en momentos de calor, estas fuentes permiten a los ciudadanos rellenar sus propias botellas reutilizables, contribuyendo a la reducción del consumo de envases de plástico y fomentando hábitos más respetuosos con el medio ambiente.

El interés y la aceptación de estas instalaciones entre la población quedó reflejado recientemente en el balance realizado por Aigües de l’Horta y el Ayuntamiento de Torrent sobre las dos primeras fuentes instaladas en la ciudad, ubicadas en la Avenida al Vedat y la Plaza Obispo Benlloch. Durante su primer año de funcionamiento ambas registraron un total de 163.978 usos, confirmando la elevada demanda de este servicio por parte de los vecinos.

La implantación de esta red de fuentes refrigeradas forma parte de la estrategia municipal para mejorar el bienestar de la ciudadanía y reforzar los refugios climáticos urbanos, especialmente durante los meses estivales, cuando las altas temperaturas hacen necesario disponer de espacios y servicios que ayuden a combatir el calor y proteger la salud de la población.