Torrent conmemora 40 años de la Cavalcada del Corpus con una exposición única

Torrent conmemorará este año el 40 aniversario de la Cavalcada del Corpus que precede a la Solemne Procesión, con una exposición bajo el título “40 Anys fent Corpus”, organizada por el Grup de Ball l’Ú i Dos de Torrent del Llar Antonià, entidad responsable de mantener viva esta tradición desde sus inicios. La muestra podrá visitarse en la Sala Cívica de l’Antic Mercat entre los días 3 y 5 de junio y servirá para recorrer cuatro décadas de historia de una de las celebraciones más queridas y singulares del calendario festivo torrentino.

La inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio a las 19:00 horas, con la representación del baile infantil del Corpus. La clausura se celebrará el viernes 5 de junio, cuando a las 20:30 horas tendrá lugar una conferencia a cargo de D. José Vicente Puig Raga, párroco de la parroquia Santo Espíritu de Valencia. Previamente, se realizará una representación de La Moma, uno de los personajes más emblemáticos de la festividad.

El horario de visitas de la exposición será el jueves 4 de junio de 11:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas, mientras que el viernes 5 podrá visitarse de 11:00 a 13:00 horas y de 19:00 horas hasta la finalización de la conferencia.

Cuatro décadas engrandeciendo la fiesta del Corpus

La Cavalcada del Corpus comenzó a celebrarse en Torrent hace ahora 40 años gracias al impulso y dedicación del Grup de l’Ú i Dos del Llar Antonià. Aunque la tradición sufrió una breve interrupción, fue recuperada en 2008 gracias al Ayuntamiento de Torrent, que también reinstauró el tradicional tapiz floral situado frente a la Casa de la Cultura. Sin embargo, la organización y conservación de la Cavalcada ha sido siempre posible gracias al esfuerzo constante del Grup de l’Ú i Dos Torrent del Llar Antonià.

Desde entonces, la Cavalcada se ha convertido en el prólogo festivo de la solemne procesión del Corpus Christi, aportando alegría, color y tradición popular mediante la participación de personajes y danzas centenarias que hacen de esta celebración una de las más destacadas del calendario torrentino.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha felicitado al Grup de l’Ú i Dos por estas cuatro décadas de trabajo desinteresado. “La Cavalcada del Corpus forma parte de la identidad cultural y festiva de Torrent. Gracias al compromiso de generaciones de personas vinculadas al Grup de l’Ú i Dos de Torrent del Llar Antonià, nuestra ciudad ha conservado una tradición que une fe, cultura y patrimonio popular. Esta exposición es un merecido homenaje a quienes han dedicado su tiempo y esfuerzo a mantener vivo nuestro Corpus”, ha destacado la primera edil.

Novedades de este año

Por su parte, la presidenta del Grup de l’Ú i Dos de Torrent del Llar Antonià, Conchín Muñoz, ha señalado que “estos 40 años son el resultado del trabajo de muchas personas que han amado y cuidado esta tradición para transmitirla a las nuevas generaciones”. Además, ha anunciado una de las principales novedades de este año: “Incorporamos las figuras de los cuatro Evangelistas, que enriquecerán aún más el cortejo y el patrimonio del Corpus de Torrent”.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha subrayado la importancia de preservar y difundir las tradiciones que forman parte del patrimonio inmaterial de la ciudad. “La Cavalcada del Corpus es una manifestación cultural única que combina historia, religiosidad, música, danza y participación ciudadana. Desde el Ayuntamiento seguimos apoyando aquellas iniciativas que permiten conservar nuestras señas de identidad y acercarlas a las nuevas generaciones. Esta exposición ofrece una magnífica oportunidad para conocer el trabajo realizado durante cuarenta años por el Grup de l’Ú i Dos y valorar el enorme legado cultural que han construido para Torrent”, ha señalado.

El cartel anunciador de la exposición. / A. T.

Una Cavalcada llena de tradición y simbolismo

La Cavalcada del Corpus, que se celebrará el próximo domingo 7 de junio a las 19 horas, como antesala de la procesión, volverá a reunir a todos los personajes y danzas tradicionales que la caracterizan. Abrirán el desfile Les Vetes, con su vistoso baile de trenzado de cintas en el aire. Les seguirán Els Arquets, danza que simboliza la alegría de los labradores por participar en la festividad del Corpus.

También participará La Magrana, donde las niñas representan la adoración de los gremios a la Custodia vistiendo la tradicional indumentaria de labradora. A continuación llegarán Els Pastorets, que con su sencilla y elegante danza recuerdan que desde la humildad también se puede rendir adoración al Santísimo Sacramento.

Otro de los grupos más esperados son Els Nanos, organizados por parejas y portadores de grandes cabezas de cartón, simbolizando la unión de las razas ante el Santísimo Sacramento. No faltará tampoco La Moma, representación alegórica de la lucha entre la virtud y los siete pecados capitales, cuyo desenlace supone siempre el triunfo del bien sobre el mal.

La comparsa de La Degollà volverá a llenar de diversión las calles con sus tradicionales y simbólicos golpes inofensivos sobre la cabeza del público, mientras reparte caramelos entre los más pequeños. Cerrarán las danzas tradicionales Els Cavallets, inspirados en los espectáculos ecuestres medievales y ejecutados por niños que portan caballos de cartón mientras visten indumentaria de inspiración musulmana.

Estreno de la giganta Amparín Miquel

Además de los personajes tradicionales, el Corpus de Torrent contará este año con una importante novedad. Tras la incorporación en 2025 del gigante municipal del Rey Jaime I, este Corpus será el escenario del estreno oficial de la nueva giganta municipal que representa a Amparín Miquel, primera Fallera Mayor de Torrent.

La figura no pudo desfilar el pasado 9 d’Octubre debido a la lluvia que obligó a suspender la procesión cívica, por lo que será ahora cuando los torrentinos puedan contemplarla por primera vez formando parte del cortejo del Corpus.

Con esta programación especial y la exposición conmemorativa, Torrent rendirá homenaje a una tradición que durante cuarenta años ha contribuido a engrandecer una de las fiestas religiosas y culturales más importantes de la ciudad, gracias al esfuerzo constante del Grup de l’Ú i Dos de Torrent del Llar Antonià.