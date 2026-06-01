El Vedat de Torrent se convierte en escenario de una nueva edición de éxito de las “Rutes del Temps”

“Torrent d'esplendor”, una de las "rutas del temps" organizadas por la Concejalia de Cultura de Torrent, han permitido a cerca de 200 personas redescubrir El Vedat desde otro prisma, acercándose a su historia, patrimonio y sus personajes más destacados.

La propuesta ha contado con un gran éxito de participación que demuestra que las plazas de las dos sesiones programadas para los días 30 y 31 de mayo se ocuparon a los pocos minutos de abrirse el periodo de inscripción, confirmando una vez más el enorme interés de la ciudadanía por este ciclo cultural impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrent.

Vista la yacimiento de la Edad de Bronce. / A. T. / LEV

Guiados por el investigador local Boro Císcar y acompañados por las interpretaciones del GTI Grup de Teatre, los asistentes recorrieron algunos de los chalets históricos más emblemáticos de El Vedat, conociendo las historias de quienes contribuyeron a convertir este enclave en uno de los espacios residenciales más singulares de la comarca durante su época de mayor esplendor.

La ruta concluyó en el yacimiento arqueológico de la Muntanyeta de Cabrera, un enclave fundamental para conocer los orígenes de Torrent y uno de los referentes de la investigación sobre la Edad del Bronce en tierras valencianas.

Uno de los teatros que acompañan la ruta. / A. T. / LEV

Valoración

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha valorado muy positivamente la acogida de esta nueva edición. “La respuesta de los vecinos demuestra que las Rutes del Temps se han consolidado como una de las actividades culturales más apreciadas por los torrentinos. La combinación de divulgación histórica, patrimonio y teatro sigue siendo una fórmula de éxito que permite acercar nuestra historia a públicos de todas las edades”, ha señalado.

Sánchez también ha destacado la importancia de seguir ampliando los escenarios de estas rutas. “El Vedat posee un patrimonio histórico y humano extraordinario que merece ser conocido. Con ‘Torrent d’esplendor’ hemos conseguido que muchos vecinos descubran una parte fundamental de nuestra identidad colectiva desde una perspectiva diferente y muy participativa”.

Los asistentes en El Vedat. / A. T. / LEV

Desde su creación a finales de 2023, las “Rutes del Temps per Torrent” se han convertido en una de las iniciativas culturales con mayor seguimiento dentro de la programación municipal. Propuestas como “Un Torrent misteriós”, “La senda dels Hospitalaris i els misteris de la Torre”, “El Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta”, “Torrent Modernista” y ahora “Torrent d’esplendor” han agotado sistemáticamente sus plazas, consolidando un modelo de divulgación cultural cercano, dinámico y participativo.

La Concejalía de Cultura ya trabaja en nuevas ediciones y recorridos que permitan continuar acercando a la ciudadanía la historia, las tradiciones y el patrimonio de Torrent a través de experiencias inmersivas y de calidad.