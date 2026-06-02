Buscan a una mujer desaparecida en San Antonio de Benagéber o alrededores

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a una mujer desaparecida en San Antonio de Benagéber o sus alrededores, solicitando la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Según el cartel difundido, la mujer desaparecida de 48 años conducía un vehículo Audi Q2 de color gris oscuro, con matrícula 1129 LGJ. La familia ha indicado que sufre una fuerte depresión y que se fue a trabajar, pero no volvió a su casa. Sus familiares pide a cualquier persona que haya visto tanto a la mujer como al vehículo que se ponga en contacto de inmediato con los servicios de emergencia o con los teléfonos habilitados para la búsqueda.

Las personas que dispongan de información pueden contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 28 67 26, así como mediante el número 619 099 181, o comunicar cualquier dato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La asociación ha hecho un llamamiento a compartir la información para ampliar la difusión de la búsqueda y facilitar una rápida localización.

Datos facilitados en la alerta: zona de desaparición: Valencia o alrededores; vehículo: Audi Q2 gris oscuro; matrícula: 1129 LGJ.