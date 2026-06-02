Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaPremis Jaume IFestival de Les ArtsPAU Comunitat ValencianaManifestación València hoyEl tiempoHuelga metrovalencia hoy
instagramlinkedin

Desaparecida

Buscan a una mujer desaparecida en València o alrededores

SOS Desaparecidos difunde el cartel de búsqueda de una mujer desaparecida en Valencia, aportando datos clave sobre el vehículo Audi Q2 gris oscuro con el que circulaba

Cartel difundido por la familia sobre la mujer desaparecida.

Cartel difundido por la familia sobre la mujer desaparecida. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a una mujer desaparecida en Valencia o sus alrededores, solicitando la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Según el cartel difundido, la mujer desaparecida conducía un vehículo Audi Q2 de color gris oscuro, con matrícula 1129 LGJ. La familia pide a cualquier persona que haya visto tanto a la mujer como al vehículo que se ponga en contacto de inmediato con los servicios de emergencia o con los teléfonos habilitados para la búsqueda.

Las personas que dispongan de información pueden contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 28 67 26, así como mediante el número 619 099 181, o comunicar cualquier dato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La asociación ha hecho un llamamiento a compartir la información para ampliar la difusión de la búsqueda y facilitar una rápida localización.

Noticias relacionadas y más

Datos facilitados en la alerta: zona de desaparición: Valencia o alrededores; vehículo: Audi Q2 gris oscuro; matrícula: 1129 LGJ.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents