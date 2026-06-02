Buscan a una mujer desaparecida en València o alrededores

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a una mujer desaparecida en Valencia o sus alrededores, solicitando la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Según el cartel difundido, la mujer desaparecida conducía un vehículo Audi Q2 de color gris oscuro, con matrícula 1129 LGJ. La familia pide a cualquier persona que haya visto tanto a la mujer como al vehículo que se ponga en contacto de inmediato con los servicios de emergencia o con los teléfonos habilitados para la búsqueda.

Las personas que dispongan de información pueden contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 28 67 26, así como mediante el número 619 099 181, o comunicar cualquier dato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La asociación ha hecho un llamamiento a compartir la información para ampliar la difusión de la búsqueda y facilitar una rápida localización.

Datos facilitados en la alerta: zona de desaparición: Valencia o alrededores; vehículo: Audi Q2 gris oscuro; matrícula: 1129 LGJ.