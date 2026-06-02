Catarroja abre su piscina de verano el 13 de junio tras actuaciones de mejora

La piscina municipal de verano de Catarroja abrirá sus puertas el próximo 13 de junio y permanecerá en funcionamiento hasta el 13 de septiembre, en horario de 10.00 a 22.00 horas, ofreciendo un espacio de ocio y convivencia para vecinos y vecinas durante los meses estivales.

La apertura llega después de que el ayuntamiento haya continuado avanzando en la recuperación y mejora de unas instalaciones que resultaron afectadas por la dana y que han requerido distintas actuaciones técnicas para garantizar su correcto funcionamiento.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que “seguimos recuperando servicios e instalaciones municipales para devolver la normalidad a nuestro pueblo”. En este sentido, ha señalado que “cada mejora que realizamos, aunque muchas veces no sea visible a simple vista, permite ofrecer instalaciones más seguras, modernas y preparadas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía”.

Nuevas actuaciones para garantizar el funcionamiento de la instalación

Antes de la pasada temporada, el Ayuntamiento ya acometió una intervención integral en la maquinaria de las piscinas, renovando el sistema de bombeo, la cloración, los tanques de compensación y otros elementos esenciales para el funcionamiento de la instalación. A estas actuaciones se sumaron los trabajos de limpieza, reparación y puesta a punto del recinto.

De cara a este verano, los trabajos se han centrado especialmente en la zona de los juegos de agua. En concreto, se han renovado bombas, conductos, tuberías, desagües, filtros y sistemas de cloración, actuaciones fundamentales para garantizar la calidad del agua, la seguridad de los usuarios y la correcta conservación de la instalación.

Un espacio para el verano de Catarroja

La piscina municipal mantendrá su carácter de baño libre y volverá a integrarse en la programación estival del municipio. Los participantes de los campus deportivos y de la escuela de verano municipal harán uso de la instalación durante las mañanas, con el acceso incluido dentro de estos programas.

Asimismo, también podrán utilizar la piscina los campus organizados por clubes deportivos y entidades del municipio, como APAMI, a través de las condiciones especiales establecidas para este tipo de actividades.

Otras actuaciones

El Ayuntamiento ya trabaja en una nueva fase de actuaciones que se desarrollará una vez concluya la temporada de baño. Entre las mejoras previstas se encuentra la renovación del liner de las piscinas infantiles y de adultos para evitar filtraciones, así como la sustitución de los juegos infantiles y del pavimento de la zona de juegos de agua.

Con esta apertura, Catarroja continúa avanzando en la recuperación progresiva de sus instalaciones municipales y en la mejora de los servicios públicos, consolidando espacios de encuentro y ocio para el conjunto de la ciudadanía.