Compromís Quart exige garantías al Gobierno de que las obras del barranco de La Saleta no desplazan el problema de inundaciones

Compromís per Quart de Poblet quiere evitar que las obras del barranco de La Saleta acaben afectando a su término municipal y pongan en peligro la seguridad de sus vecinos. Por ello, la formación ha reclamado al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Júcar que no se liciten las obras mientras no se publique el informe completo del CEDEX sobre la DANA del 29 de octubre de 2024 y no se acredite, con datos públicos y verificables, que el proyecto no traslada el riesgo de inundación hacia Quart de Poblet, el entorno del Barrio del Cristo, la EDAR de Quart-Benàger y el conjunto del sistema metropolitano de drenaje.

La formación valencianista reconoce la necesidad de reducir el riesgo de inundación en Aldaia, pero advierte de que esa protección no puede hacerse mediante una actuación insuficiente o con información incompleta que pueda desplazar el problema aguas abajo.

Lluís Mi Campos, en representación de Compromís Quart, ha señalado que “Aldaia necesita soluciones, pero Quart no puede aceptar que una obra pensada para aliviar un problema acabe trasladando el excedente, la incertidumbre o el riesgo hidráulico hacia nuestro término municipal”. Según Campos, “una obra insuficiente no elimina el riesgo: puede desplazarlo”.

Fundamento

Compromís fundamenta su denuncia en una respuesta parlamentaria del Gobierno, de fecha 26 de mayo de 2026, a una pregunta escrita registrada en el Senado por el senador de Compromís Enric Morera sobre la situación del informe del CEDEX. En dicha contestación, el Ejecutivo no aporta el informe completo, no concreta ningún calendario de publicación y tampoco acredita que sus conclusiones se hayan incorporado formalmente al proyecto de La Saleta.

El Gobierno se limita a remitir a una comparecencia ministerial, a una jornada técnica celebrada en la Universitat Politècnica de València el 29 de mayo de 2025 y al Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones, del que afirma que incorpora “distintas referencias” al estudio del CEDEX, como apuntan.

Para Campos, esta respuesta es “muy grave” porque “durante meses se nos ha dicho que el informe del CEDEX sería la base científica de cualquier actuación después de la dana”. “El propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha afirmado en comparecencias parlamentarias que el estudio estaba acabado o prácticamente finalizado. Ahora el Gobierno no lo entrega, no da fecha y solo habla de referencias en otros documentos. O el informe no está en condiciones de ser publicado o lo están escondiendo”, ha afirmado.

Compromís considera que el Gobierno y la CHJ no pueden utilizar el nombre del CEDEX como aval técnico sin publicar el documento completo. “Si el CEDEX avala La Saleta, que publiquen el informe. Y si no está publicado o no se ha incorporado formalmente al proyecto, que no lo utilicen como coartada para licitar”, ha advertido Campos.

Alegaciones al estudio de Integración Paisajística

La formación también recuerda que el propio expediente dé respuesta a las alegaciones al Estudio de Integración Paisajística de La Saleta deja cuestiones decisivas para el proyecto constructivo o para una futura solución integral de las cuencas Poyo-Pozalet-Saleta, como la compatibilidad con el nuevo cauce del Turia, la protección de la EDAR de Quart-Benàger, el comportamiento de la conducción soterrada, los riesgos de obstrucción por arrastres y el análisis conjunto de los caudales del Poyo y del Pozalet.

“Si la obra no está diseñada para una dana como la del 29 de octubre, la pregunta es clara: ¿dónde va el agua que no pueda absorber la canalización? Quart de Poblet no puede convertirse en la zona de sacrificio de una solución incompleta”, ha señalado Campos.

Compromís reclama que, antes de avanzar hacia la licitación, el Gobierno y la CHJ publiquen el informe completo del CEDEX, expliquen qué modificaciones se han incorporado al proyecto tras la dana, concreten las garantías para Quart de Poblet y convoquen una reunión específica con los ayuntamientos afectados.

“Después del 29 de octubre, ninguna obra hidráulica puede tramitarse con información incompleta. Si la actuación es segura, que lo demuestren. Si el CEDEX la avala, que publiquen el informe. Y mientras eso no ocurra, no debe licitarse”, ha concluido Lluís Mi Campos.