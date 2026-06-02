Familias de La Canyada organizan un bicibús ante la falta de seguridad para ir al colegio: "es peligroso e insostenible"

Diferentes asociaciones de La Canyada han denunciado lo que califican como una situación “peligrosa e insostenible” para los ciclistas en el barrio, criticando además la “inacción del Ayuntamiento de Paterna” tras “un año de reuniones y propuestas técnicas” que, según afirman, han sido incluso “avaladas por expertos e inteligencia artificial”.

La mayoría de asociaciones del barrio, vecinales, AMPAS y entidades medioambientales, han descrito la situación como una “emergencia” en materia de “seguridad vial para los ciclistas”. Señalan que, tras “más de diez reuniones entre 2025 y 2026” entre representantes de la Junta de Barrio y el consistorio, incluidas “tres reuniones con responsables municipales”, entre ellos la teniente de alcalde de Movilidad, Nuria Campos, “el Ayuntamiento no prevé ninguna medida concreta”.

“Un riesgo real para los escolares”

Las entidades alertan especialmente sobre los “itinerarios escolares”, asegurando que la falta de infraestructura está llevando a muchas familias a “abandonar la bicicleta por miedo”. Entre los riesgos identificados mencionan “congestión crítica en entornos escolares sin protección para menores”, “hostilidad de conductores y una red ciclista fragmentada” y “puntos negros conocidos” como “la Calle 29” y “la Plaza Porta del Sol”.

Según los colectivos, “la administración tiene la responsabilidad legal de actuar cuando conoce deficiencias que ponen en peligro la vida de los ciudadanos”.

Una de las reuniones del grupo, en una casa particular, perfilando las propuestas de itinerarios ciclistas. / Levante-EMV

“Bicibús” como medida de emergencia

Ante lo que describen como un “vacío institucional”, más de “65 familias” han organizado un “bicibús”, con desplazamientos escolares en bicicleta “escoltados por adultos” desde el mes de abril. Aunque reconocen que la iniciativa ha tenido “éxito de participación”, insisten en que es una medida “paliativa”: “No debería ser necesario organizar convoyes para que un niño llegue seguro a clase”.

“Propuestas técnicas ignoradas”

En las reuniones con el ayuntamiento, aseguran haber entregado “planes técnicos detallados”, incluyendo “modelizaciones con inteligencia artificial” y revisiones “pro bono” de expertos internacionales. Entre ellos, el especialista en seguridad vial y vecino de la zona, Arjan Knol, sostiene que La Canyada es “un entorno ideal para el uso de la bici”, pero denuncia la falta de “una red coherente y segura”.

El paquete de propuestas trasladado incluye “ruta segura por el Barranco de la Font” para la conexión de cuatro colegios, “corredor directo con l’Eliana”, “intervención inmediata en la Calle 29”, “continuidad ciclista en Porta del Sol” y “continuación del carril bici de la carretera Pla del Pou hasta enlazar con los colegios Escuela 2 y La Font”.

“Posibles responsabilidades legales”

Las asociaciones han solicitado una “respuesta formal por escrito antes del 20 de junio de 2026” y advierten de que la “inacción ante riesgos ya documentados” podría derivar en “responsabilidades legales y económicas” para el Ayuntamiento de Paterna en caso de accidentes.

“La paciencia se ha agotado”, concluyen, asegurando que “hemos sido constructivos”, pero que “no actuar ante el peligro de nuestros hijos ya no es una opción”.